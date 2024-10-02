Архив президента Казахстана переедет из Алматы в Астану

Штатная численность архива увеличится со 108 до 168 человек

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Указ о передислокации республиканского государственного учреждения «Архив Президента Республики Казахстан» подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает Kazpravda.kz

Согласно документу осуществить переезд из Алматы в столицу поручено до марта 2025 года.

«Правительству РК до 1 марта 2025 года обеспечить передислокацию из города Алматы в город Астану РГУ «Архив Президента Республики Казахстан», – говорится в тексте указа.

Ведомство будет располагаться по новому адресу: город Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, дом 15.

Штатная численность архива с 1 января 2025 года увеличится со 108 до 168 человек.

Кроме того, с 1 марта 2025 года директор учреждения по согласованию с руководителем администрации президента РК и начальником канцелярии президента РК назначает и освобождает от должности своих заместителей и руководителей филиалов учреждения, по согласованию с начальником канцелярии президента РК – руководителей структурных подразделений учреждения

Указ введен в действие с 26 сентября, за исключением отдельных норм, которые вводятся с 1 января и с 1 марта 2025 года.