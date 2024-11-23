Армения и Азербайджан должны признать друг друга в рамках советских границ – Пашинян

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Относительно возможности подписания мирного договора он пообещал, что сделает все возможное для этого, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Фото: Владимир Смирнов/POOL/ТАСС

Армении и Азербайджану необходимо взаимное признание в рамках советских границ, затем - осторожное установление экономических связей, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в интервью общественному телевидению страны.

«Армения и Азербайджан должны на всех уровнях признать, что Советский Азербайджан - это независимый Азербайджан со своей территорией, Советская Армения - это независимая Армения со своей территорией. Следует зафиксировать эту реальность и оставить друг друга в покое в политических и ряде известных нам аспектов, не копать. Открывая коммуникации, начать потихоньку налаживать экономические связи, очень слабые, очень осторожные, которые затем естественным образом будут расти с очень высокой скоростью», - сказал глава государства.

По словам армянского премьера, Ереван предложил Баку отвести наблюдателей Евросоюза с участков границы, которые будут делимитированы.

«Что касается наблюдателей, мы сделали Азербайджану следующее предложение. Давайте применим это регулирование (требование отвода наблюдателей ЕС - ИФ) для делимитированных участков границы. Объективно нет необходимости иметь наблюдателей на делимитированной границе», - сказал он.

Относительно возможности подписания мирного договора с Азербайджаном до конца года, Пашинян пообещал, что «от себя сделает все возможное для этого на 100% и даже больше».

#граница #Азербайджан #Армения #мирный договор

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