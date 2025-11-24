Артист исполнит главную партию в балете «Гаяне» 30 ноября в Ереване, а затем отправится в гастрольный тур по Голландии, где станет приглашенной звездой

Фото: пресс-служба театра

Солист «Астана Опера» лауреат международных и республиканских конкурсов Серик Накыспеков завершает осень и начинает зиму зарубежными выступлениями на нескольких престижных площадках, сообщает Kazpravda.kz

«Гаяне» – композиторский символ Армении, созданный великим Арамом Хачатуряном. Музыка этого балета отличается широким симфоническим развитием с использованием лейтмотивов, ярким национальным колоритом, темпераментом и красочностью. Она органично включает в себя подлинные армянские мелодии. Для Серика Накыспекова приглашение исполнить главную партию Армена стало признанием его профессионального уровня.

«Для меня это волнительное выступление, потому что это национальный балет Армении. Хочется передать правильную энергетику, экспрессию движений, эмоции. Я тщательно изучил записи спектаклей разных лет. На сцене нашего театра исполняется знаменитый «Танец с саблями» из этого балета, поэтому я представлял характер музыки, но не думал, что партия настолько насыщена техническими элементами», – говорит он.

Партия Армена требует от исполнителя постоянного присутствия на сцене – три акта без пауз для артиста. По сложности артист сравнивает ее со Спартаком. И это не случайно: драматизм, мощная хореография, трюковые элементы, сложные мужские танцы, эмоциональные дуэты – испытание для любого солиста.

С Сериком в Ереване знакомы давно: артист выступал там в «Спартаке». Но теперь его ждет новая постановка, новые партнеры, новый темп работы – и этот контраст он ощущает буквально с первых репетиций.

В «Астана Опера» подготовка к спектаклям доскональная: оркестровые репетиции, мельчайшая работа над деталями. В Ереване все мобильно – меньше репетиций, урок классического танца ставится за час до спектакля, на грим – полчаса. Разные ритмы работы, и нужно уметь быстро перестроиться.

Почти сразу после Армении Серика ждет другой масштабный проект – гастрольный тур по Голландии. В декабре и январе он исполнит главные партии в «Щелкунчике» и «Лебедином озере» Петра Чайковского, а также примет участие в двух гала-балетах. Всего – около 20 спектаклей.

И это уже третье сотрудничество солиста «Астана Опера» с европейской балетной компанией. В прошлом сезоне гастроли охватили не только Нидерланды, но и Бельгию.

Статус приглашенной звезды – неформальное признание международного уровня артиста. Работая на европейских сценах, Серик Накыспеков представляет казахстанскую балетную школу – сильную, эмоциональную, техничную.

«Ереван и Голландия – разные культуры, разные зрители, разный темп работы. Но объединяет одно – ответственность. Каждый выход на сцену – для меня личное достижение и вклад в репутацию казахстанского искусства за рубежом. Думаю, что за качеством и профессионализмом должны стоять характер, дисциплина и способность постоянно побеждать себя», – заключил солист.

Кажется, что Серик Накыспеков именно из тех артистов, кому важно как технически, так и эмоционально полностью прожить роль. Этой зимой у него будет шанс прожить сразу несколько.