Армейский спортсмен стал призером международного турнира по боксу

Боксер Центрального спортивного клуба Министерства обороны Темиртас Жусупов завоевал бронзовую медаль на турнире Beogradski Pobednik в Белграде (Сербия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Это не первый успех армейского спортсмена. В прошлом году Темиртас Жусупов, выступавший в весовой категории до 48 килограммов, стал чемпионом мира.

Кроме того, он побеждал на чемпионате Азии и является неоднократным чемпионом Казахстана.