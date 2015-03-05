Армия должна быть эталоном

Интервью
1230
Беседовала Фарида АХМЕТОВА
"Армия должна быть эталоном соблюдения законности и правопорядка" – под таким девизом в минувшем году строилась работа военных прокуроров. Наши усилия были направлены на реализацию поручения Главы государства по формированию принципа "нулевой терпимости". В этой работе усилена координирующая роль военной прокуратуры и обеспечена эффективность действий всего правоохранительного блока.

– Ергали Серикбаевич, органами военной прокуратуры проведена колоссальная работа, ориентированная на укрепление воинской дисцип­лины и обороноспособности страны. Многое еще предстоит сделать. И все же, что уже удалось реализовать, в том числе в вопросах профилактики правонарушений?

– Прежде всего мы коренным образом пересмотрели организационные аспекты в прокурорской деятельности. Вот уже третий год работа военной прокуратуры строится на принципах централизованного планирования, а в минувшем году впервые привлекли к этому процессу и руководство военных ведомств, повернув их лицом к актуальным вопросам, решение которых возможно только совместными усилиями.
Это позволило тщательно проревизировать все факторы, влияющие на состояние воинской дисциплины, боеготовнос­ти и боеспособности войск, привести законодательство в соответствие с требованиями нового времени.

Все вопросы предупреждения и профилактики правонарушений анализируются и проверяются межведомственными комиссиями. Принятые меры способствовали не только сокращению травматизма, но и небоевых потерь, в том числе вследствие дорожно-транспортных происшествий.

В последние годы практически свели к нулю самоубийства на почве неуставных взаимоотношений, но основная задача у нас стоит одна – полностью исключить эти явления в армии. В связи с этим был проведен тщательный анализ данной проблемы с изучением международного опыта, а текущий год нами объявлен Годом предупреждения самоубийств.

– Как обстоит положение дел с противодействием прес­тупности?

– Структура преступности в Вооруженных силах за последние пять лет претерпела серьезные изменения, а ее уровень уменьшился на треть. В полтора раза сократились обще­уголовные и воинские преступ­ления, в 3,5 раза – уклонения от воинской службы, почти в 2 раза – неуставные взаимоотношения.

В результате комплексных предупредительно-профилактических мер изжиты преступ­ления в Республиканской гвардии. Сохраняется устойчивая тенденция к сокращению преступности в Министерстве обороны и Пограничной службе.

В текущем году все основные усилия мы направили на предупреждение, устранение причин и условий, способствующих отдельным видам корыстных преступлений.

В целом в войсках сформированы все предпосылки к предотвращению любых противоправных действий, установлены предельно жесткие и адекватные меры ответственности командиров всех степеней за состояние воинской дисцип­лины. При этом каждое уголовное правонарушение расценивается как чрезвычайное происшествие, по ним принимаются все предусмотренные законом меры.

– Что предпринимается для устранения коррупционных факторов в системе войскового хозяйства?

– Мы не раз инициировали конструктивные предложения в этих важных вопросах. Многие из них обсуждались и одобрены в правительственных кругах.

При поддержке Главы государства положительно решен вопрос об определении единого оператора поставок ГСМ в силовые структуры, что позволит существенно сэкономить затраты государственного бюджета на эти цели, исключив повсеместную практику приобретения данной продукции через посреднические звенья.

Определена судьба государственного оборонного заказа. Теперь его формированием зай­мется Республиканский оперативный штаб, а не отдельно взятое ведомство. По нашим рекомендациям проводится всесторонняя проработка механизмов государственного регулирования ценовой политики в этой сфере, принимаются меры по дальнейшему развитию предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Исходя из нашей практики, мы обозначили проблему, когда при проведении электронных закупок государственные структуры не имеют доступа к информационным ресурсам всех уполномоченных органов. Подобная ситуация нередко приводит к тому, что к государственным закупкам неправомерно допускаются предприя­тия, включенные, к примеру, в реестр должников по исполнительным документам или в случаях приостановления их финансово-хозяйственной деятельности. В настоящее время принимаются меры по интеграции данных информационных ресурсов с веб-порталом государственных закупок.

Уверен, все эти меры значительно сократят коррупционные риски.

– Сегодня сохраняется актуальность вопросов сохранности оружия и боеприпасов. Что сделано в этом направлении?

– Вопросы сохранности оружия и боеприпасов являются приоритетными в деятельности военных прокуроров. По нашим мерам военными ведомствами налажен их системный учет, определены основные парамет­ры безопасности хранилищ и алгоритм их противодиверсионной защиты.

Наведен порядок с утилизацией боеприпасов. Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, недостаточным образом обеспечивается безопасность технологических процессов утилизации, что порой приводит к авариям с человеческими жертвами. По всем этим фактам расследования проводятся спецпрокурорами.

По делу о взрыве в Отаре за злоупотребления и нарушения мер безопасности привлечены к уголовной ответственности и осуждены 6 должностных лиц акционерного общества ­"Казахвзрывпром". Окончено расследование в отношении 4 работников этого предприятия по факту взрыва в Арыси.

– С 1 января вступили в силу законодательные акты, регламентирующие порядок уголовного и административного судопроизводства. Как идет работа в новых условиях?

С этого времени мы уже работаем в условиях новых уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного и административного кодексов. Реализация данных законов находится на ежедневном контроле, по ним нарабатывается правоприменительная практика, а что касается применения новой модели уголовного судопроизводства, у меня достаточно оптимистичные прогнозы относительно ее эффективности, поскольку действующая нагрузка на военно-следственный аппарат позволяет сформировать хорошую методологическую основу в этой работе, создать на ее базе обучающую платформу для правоохранительных органов.

– Как строится кадровая политика в военной прокуратуре?

Мы продолжаем совершенствовать все ее механизмы, уделяем особое внимание повышению квалификации кад­ров, внедряем новые формы их переподготовки, в том числе на базе военных учебных заведений. При подборе кадров в военную прокуратуру предъявляем самые жесткие требования к деловым, личностным качествам, уровню образования, интеллекта, физической и морально-психологической подготовленности, придерживаясь принципов гендерного равенства.

В вопросах повышения имиджа прокуратуры и пропаганды прокурорской профессии по нашей инициативе образованы специализированные классы "Кадет военной прокуратуры" при общеобразовательных учреждениях. Сегодня они функционируют в Астане и других регионах.

Популярное

Все
Проигранная жизнь
Не просто средство общения, а ключ к будущему
«Солнечные дети» и их пациенты
Раскрывая тайны Кангюя
Oceanman подарил море позитивных эмоций
В столице прошел Казахско-французский логический коллоквиум
А дома лучше!
Ему покорялись высоты
Способен дать фору другим
«О царство милое балета...»
Внимание, ежи!
Цветочная симфония в каменных джунглях
С неравнодушным сердцем
Фотолетопись столицы
В галерее искусств Нas Sanat проходит выставка «Ритм времени»
Куда ведет велодорожка?..
Чтоб долголетие было активным
Стать частью международного культурного диалога
Расчищают поливные каналы
Стремиться к максимальному результату
Лесной пожар бушует в пригороде Стамбула
Завод по переработке природного урана запущен в Сузаке
Назначен директор новой Службы КНБ
Астана закрепляет за собой статус регионального экологического лидера
Сколько людей носят имя Астана в Казахстане
Что важно знать при изучении языка Абая?
Президент поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры
Новый завод заработал в Улытау
Талгата Татубаева задержали по подозрению в пытках
Казахстанские школьники отправились на Международную олимпиаду по химии IChO-2025
Гала-концертом GRAND FEST завершил «Қазақконцерт» свой 64-й сезон
Глава государства поздравил Президента США
Клиника одного дня
День столицы
Число жертв наводнения в Техасе достигло 50 человек
В Астане временно ограничат движения у «Астана Арены» во время праздничного концерта
Столичные жители могут сообщить о наркопреступлениях через платформу Smart Astana
Махмуд Сабырхан без боя выиграл домашний этап КМ по боксу
О состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Астане рассказали в упрздраве
Подходы к процедурам расторжения брака нуждаются в совершенствовании
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Новый завод открыли в Атырау
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Закон Республики Казахстан
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Из Рабочего поселка – в Париж
Под сенью Вечно Синего Неба

Читайте также

Господдержка стимулирует развитие реального сектора
Казахстан представил отчет по выполнению Международного пак…
Трансформация в сфере лекарственного обеспечения
Здесь финансируют стратегические бизнес-идеи

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]