"Армия должна быть эталоном соблюдения законности и правопорядка" – под таким девизом в минувшем году строилась работа военных прокуроров. Наши усилия были направлены на реализацию поручения Главы государства по формированию принципа "нулевой терпимости". В этой работе усилена координирующая роль военной прокуратуры и обеспечена эффективность действий всего правоохранительного блока.– Ергали Серикбаевич, органами военной прокуратуры проведена колоссальная работа, ориентированная на укрепление воинской дисциплины и обороноспособности страны. Многое еще предстоит сделать. И все же, что уже удалось реализовать, в том числе в вопросах профилактики правонарушений?
– Прежде всего мы коренным образом пересмотрели организационные аспекты в прокурорской деятельности. Вот уже третий год работа военной прокуратуры строится на принципах централизованного планирования, а в минувшем году впервые привлекли к этому процессу и руководство военных ведомств, повернув их лицом к актуальным вопросам, решение которых возможно только совместными усилиями.
Это позволило тщательно проревизировать все факторы, влияющие на состояние воинской дисциплины, боеготовности и боеспособности войск, привести законодательство в соответствие с требованиями нового времени.
Все вопросы предупреждения и профилактики правонарушений анализируются и проверяются межведомственными комиссиями. Принятые меры способствовали не только сокращению травматизма, но и небоевых потерь, в том числе вследствие дорожно-транспортных происшествий.
В последние годы практически свели к нулю самоубийства на почве неуставных взаимоотношений, но основная задача у нас стоит одна – полностью исключить эти явления в армии. В связи с этим был проведен тщательный анализ данной проблемы с изучением международного опыта, а текущий год нами объявлен Годом предупреждения самоубийств.– Как обстоит положение дел с противодействием преступности?
– Структура преступности в Вооруженных силах за последние пять лет претерпела серьезные изменения, а ее уровень уменьшился на треть. В полтора раза сократились общеуголовные и воинские преступления, в 3,5 раза – уклонения от воинской службы, почти в 2 раза – неуставные взаимоотношения.
В результате комплексных предупредительно-профилактических мер изжиты преступления в Республиканской гвардии. Сохраняется устойчивая тенденция к сокращению преступности в Министерстве обороны и Пограничной службе.
В текущем году все основные усилия мы направили на предупреждение, устранение причин и условий, способствующих отдельным видам корыстных преступлений.
В целом в войсках сформированы все предпосылки к предотвращению любых противоправных действий, установлены предельно жесткие и адекватные меры ответственности командиров всех степеней за состояние воинской дисциплины. При этом каждое уголовное правонарушение расценивается как чрезвычайное происшествие, по ним принимаются все предусмотренные законом меры.– Что предпринимается для устранения коррупционных факторов в системе войскового хозяйства?
– Мы не раз инициировали конструктивные предложения в этих важных вопросах. Многие из них обсуждались и одобрены в правительственных кругах.
При поддержке Главы государства положительно решен вопрос об определении единого оператора поставок ГСМ в силовые структуры, что позволит существенно сэкономить затраты государственного бюджета на эти цели, исключив повсеместную практику приобретения данной продукции через посреднические звенья.
Определена судьба государственного оборонного заказа. Теперь его формированием займется Республиканский оперативный штаб, а не отдельно взятое ведомство. По нашим рекомендациям проводится всесторонняя проработка механизмов государственного регулирования ценовой политики в этой сфере, принимаются меры по дальнейшему развитию предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Исходя из нашей практики, мы обозначили проблему, когда при проведении электронных закупок государственные структуры не имеют доступа к информационным ресурсам всех уполномоченных органов. Подобная ситуация нередко приводит к тому, что к государственным закупкам неправомерно допускаются предприятия, включенные, к примеру, в реестр должников по исполнительным документам или в случаях приостановления их финансово-хозяйственной деятельности. В настоящее время принимаются меры по интеграции данных информационных ресурсов с веб-порталом государственных закупок.
Уверен, все эти меры значительно сократят коррупционные риски.– Сегодня сохраняется актуальность вопросов сохранности оружия и боеприпасов. Что сделано в этом направлении?
– Вопросы сохранности оружия и боеприпасов являются приоритетными в деятельности военных прокуроров. По нашим мерам военными ведомствами налажен их системный учет, определены основные параметры безопасности хранилищ и алгоритм их противодиверсионной защиты.
Наведен порядок с утилизацией боеприпасов. Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, недостаточным образом обеспечивается безопасность технологических процессов утилизации, что порой приводит к авариям с человеческими жертвами. По всем этим фактам расследования проводятся спецпрокурорами.
По делу о взрыве в Отаре за злоупотребления и нарушения мер безопасности привлечены к уголовной ответственности и осуждены 6 должностных лиц акционерного общества "Казахвзрывпром". Окончено расследование в отношении 4 работников этого предприятия по факту взрыва в Арыси.– С 1 января вступили в силу законодательные акты, регламентирующие порядок уголовного и административного судопроизводства. Как идет работа в новых условиях?
С этого времени мы уже работаем в условиях новых уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного и административного кодексов. Реализация данных законов находится на ежедневном контроле, по ним нарабатывается правоприменительная практика, а что касается применения новой модели уголовного судопроизводства, у меня достаточно оптимистичные прогнозы относительно ее эффективности, поскольку действующая нагрузка на военно-следственный аппарат позволяет сформировать хорошую методологическую основу в этой работе, создать на ее базе обучающую платформу для правоохранительных органов. – Как строится кадровая политика в военной прокуратуре?
Мы продолжаем совершенствовать все ее механизмы, уделяем особое внимание повышению квалификации кадров, внедряем новые формы их переподготовки, в том числе на базе военных учебных заведений. При подборе кадров в военную прокуратуру предъявляем самые жесткие требования к деловым, личностным качествам, уровню образования, интеллекта, физической и морально-психологической подготовленности, придерживаясь принципов гендерного равенства.
В вопросах повышения имиджа прокуратуры и пропаганды прокурорской профессии по нашей инициативе образованы специализированные классы "Кадет военной прокуратуры" при общеобразовательных учреждениях. Сегодня они функционируют в Астане и других регионах.