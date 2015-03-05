Армия должна быть эталоном Интервью 1230 Беседовала Фарида АХМЕТОВА

"Армия должна быть эталоном соблюдения законности и правопорядка" – под таким девизом в минувшем году строилась работа военных прокуроров. Наши усилия были направлены на реализацию поручения Главы государства по формированию принципа "нулевой терпимости". В этой работе усилена координирующая роль военной прокуратуры и обеспечена эффективность действий всего правоохранительного блока.



– Ергали Серикбаевич, органами военной прокуратуры проведена колоссальная работа, ориентированная на укрепление воинской дисцип­лины и обороноспособности страны. Многое еще предстоит сделать. И все же, что уже удалось реализовать, в том числе в вопросах профилактики правонарушений?



– Прежде всего мы коренным образом пересмотрели организационные аспекты в прокурорской деятельности. Вот уже третий год работа военной прокуратуры строится на принципах централизованного планирования, а в минувшем году впервые привлекли к этому процессу и руководство военных ведомств, повернув их лицом к актуальным вопросам, решение которых возможно только совместными усилиями.

Это позволило тщательно проревизировать все факторы, влияющие на состояние воинской дисциплины, боеготовнос­ти и боеспособности войск, привести законодательство в соответствие с требованиями нового времени.



Все вопросы предупреждения и профилактики правонарушений анализируются и проверяются межведомственными комиссиями. Принятые меры способствовали не только сокращению травматизма, но и небоевых потерь, в том числе вследствие дорожно-транспортных происшествий.



В последние годы практически свели к нулю самоубийства на почве неуставных взаимоотношений, но основная задача у нас стоит одна – полностью исключить эти явления в армии. В связи с этим был проведен тщательный анализ данной проблемы с изучением международного опыта, а текущий год нами объявлен Годом предупреждения самоубийств.



– Как обстоит положение дел с противодействием прес­тупности?



– Структура преступности в Вооруженных силах за последние пять лет претерпела серьезные изменения, а ее уровень уменьшился на треть. В полтора раза сократились обще­уголовные и воинские преступ­ления, в 3,5 раза – уклонения от воинской службы, почти в 2 раза – неуставные взаимоотношения.



В результате комплексных предупредительно-профилактических мер изжиты преступ­ления в Республиканской гвардии. Сохраняется устойчивая тенденция к сокращению преступности в Министерстве обороны и Пограничной службе.



В текущем году все основные усилия мы направили на предупреждение, устранение причин и условий, способствующих отдельным видам корыстных преступлений.



В целом в войсках сформированы все предпосылки к предотвращению любых противоправных действий, установлены предельно жесткие и адекватные меры ответственности командиров всех степеней за состояние воинской дисцип­лины. При этом каждое уголовное правонарушение расценивается как чрезвычайное происшествие, по ним принимаются все предусмотренные законом меры.



– Что предпринимается для устранения коррупционных факторов в системе войскового хозяйства?



– Мы не раз инициировали конструктивные предложения в этих важных вопросах. Многие из них обсуждались и одобрены в правительственных кругах.



При поддержке Главы государства положительно решен вопрос об определении единого оператора поставок ГСМ в силовые структуры, что позволит существенно сэкономить затраты государственного бюджета на эти цели, исключив повсеместную практику приобретения данной продукции через посреднические звенья.



Определена судьба государственного оборонного заказа. Теперь его формированием зай­мется Республиканский оперативный штаб, а не отдельно взятое ведомство. По нашим рекомендациям проводится всесторонняя проработка механизмов государственного регулирования ценовой политики в этой сфере, принимаются меры по дальнейшему развитию предприятий оборонно-промышленного комплекса.



Исходя из нашей практики, мы обозначили проблему, когда при проведении электронных закупок государственные структуры не имеют доступа к информационным ресурсам всех уполномоченных органов. Подобная ситуация нередко приводит к тому, что к государственным закупкам неправомерно допускаются предприя­тия, включенные, к примеру, в реестр должников по исполнительным документам или в случаях приостановления их финансово-хозяйственной деятельности. В настоящее время принимаются меры по интеграции данных информационных ресурсов с веб-порталом государственных закупок.



Уверен, все эти меры значительно сократят коррупционные риски.



– Сегодня сохраняется актуальность вопросов сохранности оружия и боеприпасов. Что сделано в этом направлении?



– Вопросы сохранности оружия и боеприпасов являются приоритетными в деятельности военных прокуроров. По нашим мерам военными ведомствами налажен их системный учет, определены основные парамет­ры безопасности хранилищ и алгоритм их противодиверсионной защиты.



Наведен порядок с утилизацией боеприпасов. Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, недостаточным образом обеспечивается безопасность технологических процессов утилизации, что порой приводит к авариям с человеческими жертвами. По всем этим фактам расследования проводятся спецпрокурорами.



По делу о взрыве в Отаре за злоупотребления и нарушения мер безопасности привлечены к уголовной ответственности и осуждены 6 должностных лиц акционерного общества ­"Казахвзрывпром". Окончено расследование в отношении 4 работников этого предприятия по факту взрыва в Арыси.



– С 1 января вступили в силу законодательные акты, регламентирующие порядок уголовного и административного судопроизводства. Как идет работа в новых условиях?



С этого времени мы уже работаем в условиях новых уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного и административного кодексов. Реализация данных законов находится на ежедневном контроле, по ним нарабатывается правоприменительная практика, а что касается применения новой модели уголовного судопроизводства, у меня достаточно оптимистичные прогнозы относительно ее эффективности, поскольку действующая нагрузка на военно-следственный аппарат позволяет сформировать хорошую методологическую основу в этой работе, создать на ее базе обучающую платформу для правоохранительных органов.



– Как строится кадровая политика в военной прокуратуре?



Мы продолжаем совершенствовать все ее механизмы, уделяем особое внимание повышению квалификации кад­ров, внедряем новые формы их переподготовки, в том числе на базе военных учебных заведений. При подборе кадров в военную прокуратуру предъявляем самые жесткие требования к деловым, личностным качествам, уровню образования, интеллекта, физической и морально-психологической подготовленности, придерживаясь принципов гендерного равенства.



В вопросах повышения имиджа прокуратуры и пропаганды прокурорской профессии по нашей инициативе образованы специализированные классы "Кадет военной прокуратуры" при общеобразовательных учреждениях. Сегодня они функционируют в Астане и других регионах.



