Министерством обороны в данном направлении уже проводится системная работа. Реализуются меры по расширению возможностей для последующего обучения военнослужащих, прошедших срочную службу, выстраивается взаимодействие с организациями образования, а также формируются механизмы содействия в трудоустройстве.

Особое внимание уделяется ориентации призывников на получение востребованных специальностей, развитию профессиональных компетенций и информированию о доступных образовательных и карьерных возможностях после увольнения со службы. С момента запуска проекта «Срочник 2.0» выделено свыше 9 тыс. образовательных грантов для военнослужащих срочной службы, в том чис­ле свыше 3 тыс. государственных грантов с приоритетным правом на получение общежития и стипендией, солдатам, показавшим лучшие результаты в ходе воинской службы.

Для Вооруженных сил в целом данный курс имеет практическое значение. Задача командного состава заключается в том, чтобы сопровождать военнослужащего не только в период службы, но и на этапе его дальнейшего профессионального становления: через участие в государственных и ведомственных программах, целевое обучение, образовательные преференции и поддержку при выходе на рынок труда.

Таким образом, позиция Верховного Главнокомандующего и принимаемые Министерством обороны меры формируют единый подход: Вооруженные силы должны быть пространством возможностей, обеспечивающим социальную мобильность, повышение престижа воинской службы и подготовку ответственного, конкурентоспособного гражданина, востребованного как в армии, так и в гражданском секторе.