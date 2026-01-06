Армия как социальный лифт

14
Мурат Олжабаев, начальник департамента военного образования и науки Министерства обороны РК

В интервью газете «Turkistan» Президент Республики Казах­стан – Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев обозначил стратегически важный подход к роли армии как социального лифта, обеспечивающего гражданам, прошедшим срочную воинскую службу, устойчивые образовательные и профессиональные перспективы. Озвученная позиция отражает понимание того, что срочная воинская служба должна рассматриваться не как временное изъятие из гражданской жизни, а как инвестиция государства в человеческий капитал. Приобретенные в армии навыки – дисциплина, ответственность, техническая и управленческая подготовка – должны становиться прочной основой для дальнейшего обучения и успешной интеграции в рынок труда.

фото из архива «КП»

Министерством обороны в данном направлении уже проводится системная работа. Реализуются меры по расширению возможностей для последующего обучения военнослужащих, прошедших срочную службу, выстраивается взаимодействие с организациями образования, а также формируются механизмы содействия в трудоустройстве.

Особое внимание уделяется ориентации призывников на получение востребованных специальностей, развитию профессиональных компетенций и информированию о доступных образовательных и карьерных возможностях после увольнения со службы. С момента запуска проекта «Срочник 2.0» выделено свыше 9 тыс. образовательных грантов для военнослужащих срочной службы, в том чис­ле свыше 3 тыс. государственных грантов с приоритетным правом на получение общежития и стипендией, солдатам, показавшим лучшие результаты в ходе воинской службы.

Для Вооруженных сил в целом данный курс имеет практическое значение. Задача командного состава заключается в том, чтобы сопровождать военнослужащего не только в период службы, но и на этапе его дальнейшего профессионального становления: через участие в государственных и ведомственных программах, целевое обучение, образовательные преференции и поддержку при выходе на рынок труда.

Таким образом, позиция Верховного Главнокомандующего и принимаемые Министерством обороны меры формируют единый подход: Вооруженные силы должны быть пространством возможностей, обеспечивающим социальную мобильность, повышение престижа воинской службы и подготовку ответственного, конкурентоспособного гражданина, востребованного как в армии, так и в гражданском секторе.

#президент #армия #мнение #интервью #Turkistan

