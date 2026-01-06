Армия как социальный лифт
14
Мурат Олжабаев, начальник департамента военного образования и науки Министерства обороны РК
В интервью газете «Turkistan» Президент Республики Казахстан – Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев обозначил стратегически важный подход к роли армии как социального лифта, обеспечивающего гражданам, прошедшим срочную воинскую службу, устойчивые образовательные и профессиональные перспективы. Озвученная позиция отражает понимание того, что срочная воинская служба должна рассматриваться не как временное изъятие из гражданской жизни, а как инвестиция государства в человеческий капитал. Приобретенные в армии навыки – дисциплина, ответственность, техническая и управленческая подготовка – должны становиться прочной основой для дальнейшего обучения и успешной интеграции в рынок труда.