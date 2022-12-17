Арсенал оружия нашли у экстремиста в Актюбинской области (видео)

Оружие и книги изъяли у задержанного.

Фото: Kazpravda.kz

Сотрудники УБОП Актюбинской области в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" задержали жителя Алгинского района, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Задержанный являлся участником организованной преступной группы и приверженцем деструктивного религиозного течения.

В ходе обыска по месту его жительства обнаружены и изъяты пистолет марки "Макарова", охотничье ружье марки "Mossberg", 12 калибра, патроны 9 калибра в количестве 38 штук, патроны 12 калибра в количестве 19 штук, патронташ, охотничий нож, религиозные книги в количестве 18 штук.

Задержанный водворен в изолятор Алгинского РОП.