Арсенал оружия нашли у экстремиста в Актюбинской области (видео)
Происшествия
Оружие и книги изъяли у задержанного.
Сотрудники УБОП Актюбинской области в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" задержали жителя Алгинского района, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Задержанный являлся участником организованной преступной группы и приверженцем деструктивного религиозного течения.
В ходе обыска по месту его жительства обнаружены и изъяты пистолет марки "Макарова", охотничье ружье марки "Mossberg", 12 калибра, патроны 9 калибра в количестве 38 штук, патроны 12 калибра в количестве 19 штук, патронташ, охотничий нож, религиозные книги в количестве 18 штук.
Задержанный водворен в изолятор Алгинского РОП.