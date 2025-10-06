Постановка вошла в театральный репертуар в 2019 году и с тех пор стала одним из любимых спектаклей у труппы

Фото: пресс-служба театра

«Астана Опера» отправляется на гастроли – 4 и 5 декабря труппа выступит на сцене Королевского оперного театра Маската, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

В главном музыкальном центре Омана артисты представят один из самых остроумных и солнечных балетов – «Коппелию» Лео Делиба.

За дирижерским пультом – маэстро Руслан Баймурзин. Эта постановка, созданная гением французского хореографа Ролана Пети, полна иронии. Он мастерски переосмыслил мистическую историю Гофмана, превратив ее в искрометную комедию.

Балет вошел в репертуар «Астана Опера» в 2019 году и с тех пор стал одним из любимых у труппы. Этой весной постановку с восторгом приняли в Санкт-Петербурге, где критики отметили безупречную работу кордебалета и виртуозность солистов.

В Маскат театр отправляется внушительным составом: 55 артистов балета, музыканты оркестра, техническая команда, а также декорации и костюмы, которые уже находятся в пути. Для Омана это станет редкой возможностью познакомиться с уникальной хореографией Ролана Пети в исполнении казахстанских артистов.

4 декабря на сцену выйдут заслуженные деятели Казахстана Бактияр Адамжан, Айгерим Бекетаева и Рустем Сейтбеков.

5 декабря главные партии исполнят заслуженный деятель Казахстана Еркин Рахматуллаев, Олжас Тарланов и Шугыла Адепхан. Как отметил директор театра «Астана Опера» Александр Совостьянов, подобные гастроли – большая ответственность.

По его словам, артистам предстоит продемонстрировать уровень развития отечественного балета, а выбранная постановка позволит им проявить себя во всей полноте: и в танце, и в актерской игре. Гастроли пройдут при поддержке Минкультуры.