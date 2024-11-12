Солисты ансамбля «Гүлдер» привезли из Грузии три первых места

Солисты ансамбля «Гүлдер» стали лучшими на международном фестивале-конкурсе хореографического искусства в Кутаиси, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и информации РК

Фото: Минкультуры РК

Конкурс, посвященный хореографу Джорджу Баланчину, проходил с 8 по 10 ноября в Грузии.

Это значимое мероприятие объединило представителей балетных школ из Казахстана, Латвии, Грузии и Эстонии.

На престижном мероприятии честь нашей страны защищали талантливые артисты ансамбля «Гүлдер». Они выступили в номинациях «Народный танец» и «Современная хореография» с номерами, поставленными отечественными хореографами.

Артисты ансамбля «Гүлдер» показали всю красоту и глубину казахстанского хореографического искусства на международной сцене, достойно представив Казахстан.

Высокий уровень их мастерства был отмечен членами жюри. Акканат Смагулова, Анель Жумадильдина, Рустем Амирбеков заняли три первых места. Второе место получил Алан Мухтар.

Подготовка к конкурсу проходила под руководством главного балетмейстера ансамбля «Гүлдер» Анвары Садыковой, а также педагогов и хореографов Алилы Алишевой, Гульнары Саитовой, Алмата Шамшиева, Асель Абакаевой, Амины Самарбаевой, Айдара Ахмадиева и Даны Куанышбековой. Сценические костюмы, подчеркивающие колорит казахского народа, были созданы Асель Лукпановой и Натальей Протасовой.

Завоевание высоких наград в фестивале, посвященном легендарному Джорджу Баланчину, имя которого навечно вписано в историю мирового балета, является большой честью для всего Казахстана.