Общество
Артисты поделились впечатлениями о прошедшем референдуме
Евгений Чайников

Новый Казахстан начался для меня с оперы «Алпамыс»

– От участия в референдуме у меня остались самые положительные впечатления, – сказал ведущий солист Театра Astana Opera Евгений Чайников. – Ощущения были как в детстве – праздничные. Возможно, радость была связана еще и с тем, что вечером я должен был дебютировать в новом спектакле. Кстати, в день, когда проходил реферерендум, я побывал на онлайн-марафоне по приглашению Министерства культуры и спорта, где общался с жителями Казахстана в прямом эфире. Очень современный формат. И вообще, я заметил, что атмосфера в общест­ве изменилась, все стали как-то свободнее, проще, демократичнее.

Мы, люди искусства, всех внут­ренних политических деталей, конечно, не знаем, но, как и все казахстанцы, обсуждали вопросы референдума и в коллективе, и дома, в узком кругу. Большинство людей, мои родные в том числе (родители и дедушка с бабушкой), поддерживали его проведение. Уверен, Президент Касым-Жомарт Токаев все сделал правильно, инициировав референдум. Все понимают, что без кардинальных изменений Новый Казахстан нельзя построить.

Народ у нас замечательный, отзывчивый. Сколько бы ни ездил по другим странам, с Казахстаном ни одна не может сравниться: такой поддерж­ки и зрительской любви, как здесь, нигде больше не было. Я переживаю за свою страну и искренне желаю нам успешного развития, а Главе государства – здоровья и терпения в его нелегком труде. Мы ему очень верим и надеемся, что у нас будет сохранено самое главное – мир.

Не могу не сказать и о своем, личном. Участие в референдуме у меня совпало с дебютом в опере «Алпамыс» с партией Тайшык-хана. Можно считать, что Новый Казах­стан начался для меня с новой роли. До этого мне приходилось петь на языке оригинала и в других национальных операх (Жиренше в «Абае», сейчас в этой же опере готовлю партию Сыртана, до этого пел в «Биржане и Саре»), но это была первая опера, где мне сделали профессиональный комплимент – акцента не было совсем! И это тоже расцениваю как хорошую примету – и в нашей стране все будет хорошо.

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