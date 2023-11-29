"Артспорт": более 16 млн тенге похитили на фиктивных секциях и "мертвых душах" в Акмолинской области

Нарушения при реализации программы «Артспорт» выявили прокуроры Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа региона

Фото: gov.kz

Прокуратура области напомнила, что по программе «Артспорт» дети могут бесплатно посещать спортивные секции и творческие кружки. Все расходы поставщиков на аренду помещений и зарплату тренерам оплачивает государство.

Однако прокуроры установили недобросовестных предпринимателей, которые пользовались программой для хищений через открытие фиктивных секций и кружков, оформление «мертвых душ».

«К примеру, в Ерейментау предприниматель открыл секции по настольному теннису и шахматам, кружки по игре на домбре и танцам. При этом занятия по шахматам и игре на домбре фактически не проводились, а число детей, посещающих остальные секции, завышалось. Общая сумма похищенных бюджетных денег составила 6 млн тенге», – детализировали в надзорном ведомстве.

Прокуратура зарегистрировала уголовное дело.

Приговором суда предприниматель осужден по части 3 уголовной статьи «Мошенничество» к 3,5 года ограничения свободы. Причиненный государству ущерб возмещен, договор расторгнут.

В другом случае предприниматель из Кокшетау зарегистрировал секции по волейболу и настольному теннису. В обеих числились одни и те же дети, при этом фактически они ходили только на волейбол. Занятия по теннису не велись, однако табелировались, за что предприниматель получал бюджетные деньги. За 6 месяцев он присвоил более 1 млн тенге.

Уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям, ущерб возмещен, договор с предпринимателем расторгнут.

«Всего по результатам проверки прокуратура начала 5 уголовных дел по мошенничеству в отношении таких недобросовестных предпринимателей. Общий ущерб государству превысил 16 млн тенге. Все дела расследованием завершены, состоялось 3 обвинительных приговора, ущерб государству возмещен полностью», – заключили в ведомстве.