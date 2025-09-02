Фото акимата Мангистауской области

По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан, распоряжением акима области, Оралов Асхат Раздыкулы назначен первым заместителем акима Мангистауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областной акимат

Окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилёва и Московский государственный институт международных отношений МИД РФ, имеет степень PhD.

Трудовую деятельность начал в 2011 году главным специалистом отдела по работе с молодежными организациями Департамента социально-воспитательной работы ЕНУ имени Л.Н. Гумилёва.

В 2013–2016 гг. — ведущий специалист протокольного отдела ЕНУ имени Л.Н. Гумилёва.

С 2014 по 2016 гг. — первый заместитель председателя филиала «Нур» партии «Нур Отан».

В 2016–2018 гг. — руководитель ГУ «Управление по вопросам молодежной политики города Астаны».

С января по август 2018 года — директор департамента молодежной политики Министерства по делам религий и гражданского общества РК.

В 2018-2019 гг. — заместитель председателя Комитета по делам молодежи и семьи Министерства общественного развития.

В 2019-2020 гг. — заместитель акима Павлодарской области.

В 2020-2021 гг. - вице-министр Министерства информации и общественного развития РК.

В 2021-2022 гг. - заместитель акима Астаны.

В 2022-2023 гг. — исполнительный секретарь партии Nur Otan, Amanat.

4 января 2023 года Указом Президента назначен министром культуры и спорта Республики Казахстан.

В 2024-2025 гг. - государственный инспектор Администрации Президента РК.

Также Избергенов Ербол Курентайулы назначен заместителем акима области.

В связи с переходом на другую работу Канибеков Аскар Сакенулы освобожден от должности заместителя акима области.