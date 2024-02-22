Ашимбаев: Нужно перенастроить механизмы поддержки бизнеса

Сенат, Экономика
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

По мнению главы Сената, господдержку нужно оказывать лишь тем компаниям, которые стремятся к росту, повышению производительности, внедрению инновационных технологий

Фото: пресс-служба Сената

Спикер Сената Маулен Ашимбаев заявил о необходимости перенастройки механизмов поддержки отечественного бизнеса. Одним из главных препятствий для развития рыночной экономики он назвал компании, которые остановились в своем развитии, а существуют лишь благодаря господдержке. Об этом он заявил сегодня в ходе заседания палаты, на котором сенаторами был рассмотрен закон по вопросам ведения и поддержки бизнеса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

Как отметил Маулен Ашимбаев, для развития бизнеса в Казахстане важно обратить внимание на несколько системных проблем, которые были также опубликованы в недавнем докладе Всемирного банка.

- Недавно вышло исследование Всемирного банка «Об экономике Казахстана». На мой взгляд, представляют большой интерес разделы, которые глубоко анализируют нашу экономику, в том числе состояние бизнеса. В частности, о том, что у нас на протяжении десяти лет, с 2012 по 2022 годы, практически отсутствовал рост производительности. Соответствующие цифры там приводятся, думаю, правительство должно изучить эти данные. Второе – за 10 лет уменьшились капиталовложения, то есть, затраты на закупку основных средств, в отношении ВВП с 26 % до 23 %», – отметил спикер Сената.

Кроме того, существенные негативные последствия влекут за собой рост компаний, которые не развиваются, не приносят дохода и лишь держатся «на плаву» за счет господдержки, препятствуя развитию новых игроков на рынке.

По мнению Маулена Ашимбаева, господдержку нужно оказывать лишь тем компаниям, которые стремятся к росту, повышению производительности, внедрению инновационных технологий.

- Негибкая государственная поддержка, в том числе, видимо, через «Даму», субсидии сельскому хозяйству, привела к появлению большого количества зомби-компаний в нашей стране. Они держатся на плаву благодаря вливаниям государства, но они не развиваются, не идут вперед. В нормальной рыночной экономике есть цикл жизни компаний: стартап, становление, зрелость, внедрение каких-то технологий. Если смогли, дальше развиваются, если нет – закрываются. То есть, вот этот цикл у нас нарушился. У нас новые компании мало заходят на рынок, а «старые» – не уходят с рынка. Об этом мы и сами не раз говорили, о том, что поддержка бизнеса должна быть эффективной, гибкой, более действенной. Поэтому важно перенастроить механизмы поддержки бизнеса. В конце концов, банкротство – это тоже механизм, с одной стороны, очищения экономики, появления новых компаний, этого нельзя бояться, это вполне органичный элемент нормальной рыночной экономики, – резюмировал Маулен Ашимбаев.

Напомним, сегодня на заседании Сената депутатами в первом чтении был рассмотрен Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ведения бизнеса», разработанный в целях совершенствования законодательства с учетом интересов общества и бизнеса.

 

#Сенат #компании #поддержка #Ашимбаев #бизнес

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