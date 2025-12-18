Под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание палаты, в ходе которого был рассмотрен пакет законов и заслушан устный ответ заместителя Премьер-министра РК на депутатские запросы сенаторов по вопросам развития сельских территорий и реализации национальных программ и проектов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

В рамках реализации поручений Главы государства касательно систематизации и оцифровки всей геологической информации в двух чтениях депутатами был рассмотрен Закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» по реализации поручений Главы государства». Закон, как было отмечено на заседании, направлен на дальнейшее совершенствование системы недропользования, в части привлечения инвестиций в разработку недр, повышения прозрачности и цифровизации процессов недропользования.

«Основная задача разработанного по поручению Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева закона – обеспечить устойчивое развитие минерально-сырьевой базы. С этой целью регламентируется деятельность Единой платформы, используемой в качестве информационной системы недропользования. Предусмотрены нормы для совершенствования государственного управления в области геологии и механизмов инвестиционных преференций. Принят во внимание и вопрос устранения экологических рисков. В целом надеемся, что закон будет способствовать повышению прозрачности и цифровизации процессов недропользования», – сказал Маулен Ашимбаев, комментируя одобренный закон.

Одной из новелл является и закрепление приоритетного права на разведку и добычу твердых полезных ископаемых для стратегических инвесторов, реализующих крупные промышленно-инновационные проекты.

Следующий разработанный в рамках реализации поручений Главы государства закон – «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исполнения решений Конституционного Суда Республики Казахстан и возврата государству незаконно приобретенных активов» охватывает сферы противодействия коррупции, государственной службы, возврата государству незаконно приобретённых активов, наследования прав землепользования, а также исполнения алиментных обязательств.

«Рассмотренный закон направлен на реализацию нормативных постановлений Конституционного суда и исполнение поручений Главы государства. С этой целью были пересмотрены и усовершенствованы положения законов, регулирующих вопросы противодействия коррупции, государственной службы и возврата государству незаконно приобретённых активов. Полагаем, данные поправки окажут положительное влияние на обеспечение принципа законности, дополнительную защиту прав и законных интересов граждан», – продолжил председатель Сената.

Ряд важнейших норм по охране объектов историко-культурного наследия и совершенствованию деятельности организаций дополнительного образования, оказывающих образовательные и оздоровительные услуги несовершеннолетним, содержит Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны объектов историко-культурного наследия и образовательно-оздоровительных услуг», который был инициирован депутатами и одобрен сегодня в двух чтениях.

«Инициированный депутатами Парламента закон предусматривает защиту объектов историко-культурного наследия и дальнейшее совершенствование законодательства в сфере образовательных и оздоровительных услуг. В рамках поправок регламентирована работа Национальной археологической службы и определены особенности применения Единой автоматизированной информационной системы в данной сфере. Кроме того, предусмотрены нормы по совершенствованию деятельности центров адаптации несовершеннолетних. Надеемся, что одобрение закона будет способствовать дополнительной защите объектов историко-культурного наследия, их эффективному использованию и обеспечению законных интересов детей», – подчеркнул Спикер Сената в своем выступлении.

Одной из задач Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента», рассмотренного и одобренного сенаторами, является защита психического и морального развития детей. Для того, чтобы уберечь психику подрастающего поколения от сомнительной информации, пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации, в Законе предусмотрены нормы по ограничению размещения подобных сведений в публичном пространстве, а также с использованием средств массовой информации, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ.

Кроме того, законом регламентируется порядок ведения и передачи документов на хранение в цифровой архив. Для обеспечения сохранности историко-культурного наследия Казахстана, закреплена норма по передаче в государственные архивы физическими и юридическими лицами обязательных экземпляров аудиовизуальных документов, созданных за счет средств государственного бюджета, включая софинансирование, и представляющих историко-культурную и научную ценность.

Рассмотрели в двух чтениях депутаты Палаты и Закон «О внесении изменения и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», направленный на поддержание энергетических мощностей, защиту экономических интересов населения и предприятий. По мнению сенаторов, одобрение закона позволит перераспределить средства на более критические нужды, реинвестировать средства для поддержания и улучшения производственной деятельности и выполнения социальных обязательств.

Вместе с тем депутаты одобрили и Закон «О профилактике правонарушений» и сопутствующие ему Законы «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам профилактики правонарушений и совершенствования отдельных отраслей законодательства Республики Казахстан» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях». Законы, как отметил Маулен Ашимбаев, позволяют выстроить новую систему профилактики, направленную на раннюю превенцию, повысить общественную безопасность граждан, сформировать культуру законопослушного поведения и нетерпимости к насилию и правонарушениям, укрепить доверие общества к институтам правопорядка.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем Послании подчеркнул, что «Закон и порядок» – незыблемая опора нашей государственности. Рассмотренный закон является важным правовым механизмом укоренения данного принципа в обществе. Главная задача закона – защита прав, свобод и законных интересов человека при профилактике правонарушений. В этой связи в рамках нового закона определены государственные органы, ответственные за профилактику правонарушений. Их компетенции всесторонне регламентированы. В рамках сопутствующих законов предусмотрен ряд норм для реализации основного закона, а также и другие новеллы. Надеемся, что принятие закона окажет положительное влияние на совершенствование системы профилактики правонарушений и обеспечение общественной безопасности», – сказал Маулен Ашимбаев, комментируя одобренные законы.

Чтобы защитить участников дорожного движения от неправомерных действий водителей электросамокатов, сдаваемых в аренду, согласно поправкам в Законы «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств» и «О дорожном движении», электрические самокаты включаются в число транспортных средств, для управления которыми необходимо обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев электрических самокатов.

Вдобавок ко всему возлагается ряд обязанностей на арендодателей самокатов: вести учет с присвоением и размещением на электрическом самокате регистрационного номера; обеспечить идентификацию пользователей, их проверку на предмет наличия действительного водительского удостоверения; не допускать аренду и управление на проезжей части дороги электрическими самокатами лицами, не достигшими восемнадцатилетнего возраста и не имеющими или лишенными права управления транспортными средствами и другие.

Еще одна важная новелла, вносимая Законом «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях», предполагает административную ответственность за нарушение требований законодательства о ношении в общественных местах предметов одежды, препятствующих распознаванию лица. Если в первый раз можно будет ограничиться предупреждением, то за повторное будет наложен штраф в размере 10 МРП. Также Законом предусмотрены особенности профилактики бытового насилия, рецидивной преступности, правонарушений, совершаемых в состоянии опьянения, правонарушений, совершаемых в общественных местах, экономических правонарушений, а также детской безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Кроме того, в ходе заседания Палаты был заслушан устный ответ заместителя Премьер-министра РК Каната Бозумбаева на депутатские запросы сенаторов. Напомним, ранее сенаторы озвучили запросы, связанные с контролем использования средств в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» и реализации отдельных положений программы «С дипломом – в село».

В ходе заседания председатель Сената акцентировал внимание участников на том, что развитие сел имеет стратегическое значение для процветания Казахстана, включая экономические, социальные и культурные аспекты. Важность развития этого направления постоянно подчеркивается Президентом страны в Послании народу. Поэтому решение проблем, поднятых сенаторами, по мнению Маулена Ашимбаева, требует комплексного подхода и оперативного реагирования.