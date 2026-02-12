Под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание Палаты, в ходе которого сенаторы выразили поддержку проведению республиканского референдума по проекту новой Конституции Республики Казахстан, назначенного Главой государства на 15 марта 2026 года. Также депутатами был рассмотрен и одобрен ряд международных соглашений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Фото: пресс-служба Сената

Открывая заседание, председатель Сената подчеркнул, что проект новой Конституции, опубликованный сегодня в средствах массовой информации, является результатом масштабного общественного обсуждения и наглядным подтверждением реализации концепции «Слышащее государство».

«Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подписал Указ о проведении 15 марта 2026 года республиканского референдума по проекту новой Конституции Республики Казахстан. Это важное событие, знаменующее новый этап в развитии страны. Проект новой Конституции был открыто и всесторонне обсужден, тщательно проработан. В нем максимально учтены все предложения, поступившие от граждан. Это, безусловно, является наглядным подтверждением реализации концепции «Слышащее государство», формирующим конституционную модель Справедливого Казахстана. В предстоящий период депутаты Сената активно подключатся к работе по продвижению референдума о новом Основном законе. Уверен, что в этот ответственный период, когда укрепляются основы Справедливого Казахстана, все казахстанцы выразят свою гражданскую позицию и примут активное участие в референдуме», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Первым вопросом повестки заседания Палаты стало прекращение полномочий депутата Сената Наурызбая Байкадамова в связи с его назначением ректором Кызылординского университета имени Коркыт ата. Спикер Сената поблагодарил Наурызбая Байкадамова за активное участие в законодательной деятельности Палаты, пожелав успехов в новой должности.

Кроме того, сенаторы в ходе заседания рассмотрели и одобрили Законы Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики об урегулировании прав собственности Республики Казахстан на объекты курортно-рекреационного хозяйства, расположенные на территории Иссык-Кульской области Кыргызской Республики, от 4 июля 2006 года и Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики об урегулировании прав собственности Республики Казахстан на объекты курортно-рекреационного хозяйства, расположенные на территории Иссык-Кульской области Кыргызской Республики, от 4 июля 2006 года», а также «О ратификации Договора между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о предоставлении в аренду земельных участков в Иссык-Кульском районе Иссык-Кульской области Кыргызской Республики от 1 декабря 2009 года и Протокола о внесении изменений и дополнений в Договор между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о предоставлении в аренду земельных участков в Иссык-Кульском районе Иссык-Кульской области Кыргызской Республики от 1 декабря 2009 года».

Данные законы направлены на урегулирование и установление прав собственности Республики Казахстан на объекты курортно-рекреационного хозяйства, находящиеся на территории Кыргызской Республики: санаторий «Казахстан», дом отдыха «Самал», спортивно-оздоровительный лагерь «Университет» и спортивно-оздоровительный центр «Олимп», а также на актуализацию условий аренды земельных участков под указанными объектами общей площадью 58,8 га.

Предусматриваются взаимные гарантии сторон, обязательства по целевому использованию, модернизации и развитию объектов, а также возможность привлечения инвестиций для повышения качества материально-технической базы и уровня предоставляемых услуг. Ожидается, что ратификации Законов будут способствовать развитию туристической отрасли и дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном.

Вместе с тем, сенаторы рассмотрели и одобрили Закон Республики Казахстан «О ратификации Временного торгового соглашения между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Монголией, с другой стороны».

Отметим, что Соглашение направлено на дальнейшее укрепление торгово-экономических связей между странами ЕАЭС и Монголией. В частности, в его рамках предусмотрены механизмы временных таможенных преференций для создания благоприятных условий для предпринимателей, что, по мнению сенаторов, будет способствовать росту деловой активности и развитию взаимной торговли.