Перспективы многопланового сотрудничества обсудили сенаторы Казахстана и России

Спикер Сената Маулен Ашимбаев с группой депутатов Парламента Республики Казахстан с официальным визитом прибыл в Российскую Федерацию, в ходе которого встретился с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Валентиной Матвиенко и Председателем Государственной Думы Федерального Собрания Вячеславом Володиным, сообщает Kazpravda.kz

Приветствуя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Валентину Матвиенко, Маулен Ашимбаев поздравил коллегу со 120-летием российского парламентаризма и отметил, что между Казахстаном и Россией выстроена прочная и устойчивая модель сотрудничества, основанная на взаимном уважении и учете интересов друг друга.

«Как неоднократно подчеркивал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, «нет ни одной сферы, где бы мы не соприкасались с Российской Федерацией и не осуществляли сотрудничество». Сегодня казахстанско-российские отношения приобрели новое качество и дополнительную динамику развития благодаря крепкой дружбе и доверительным отношениям между Президентами двух стран – Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым и Владимиром Владимировичем Путиным. В этом контексте хочу отметить успешный государственный визит Президента Казахстана в Россию в ноябре прошлого года. Ключевым результатом визита стало подписание Декларации о переходе отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Этот исторический документ в полной мере отражает поступательный характер казахстанско-российских отношений, подтверждая беспрецедентный уровень взаимного доверия и готовности к более тесной работе по многим направлениям», - сказал Маулен Ашимбаев в ходе встречи.

Отдельно остановился в своем выступлении спикер Сената на реформах, проводимых в Казахстане, и значимости республиканского референдума.

«Наш визит проходит на фоне серьезных политических преобразований в Казахстане и знаменует начало нового этапа институционального развития нашей страны. 15 марта на республиканском референдуме народ Казахстана поддержал инициативу Главы государства Касым-Жомарта Токаева о принятии новой Конституции. Главной целью принятия нового Основного закона является дальнейшее укрепление государственности и независимости Казахстана, а также модернизация политической системы страны. По сути, Конституция становится манифестом нашего будущего – документом, который задаёт долгосрочный курс развития», – подчеркнул спикер Сената.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы, касающиеся дальнейшего укрепления межпарламентского взаимодействия. Обсудили стороны и План практических мероприятий по развитию межпарламентского сотрудничества на 2025-2027 годы, который последовательно реализуется депутатами двух стран, в том числе в рамках Комиссии по сотрудничеству между Сенатом и Советом Федерации.

Со своей стороны Валентина Матвиенко высоко оценила проводимые Казахстаном преобразования и озвучила предложения по дальнейшему углублению сотрудничества по ряду направлений.

«Мы внимательно следим за развитием ситуации в Казахстане и, безусловно, вызывают огромное уважение те реформы, которые провел глубокоуважаемый Президент Казахстана. Политические и экономические реформы были проведены очень тонко, профессионально, демократично, спокойно, а главное - в диалоге с населением. И очевидным свидетельством поддержки многонационального народа Казахстана курса Президента являются такие убедительные итоги референдума по принятию новой Конституции. Также мы знаем, что парламентскую систему Казахстана ждут большие перемены. Мы настроены на сохранение эффективного взаимодействия в новых условиях и надеемся, что после окончания всех необходимых процедур по формированию Курултая и начала его деятельности нам удастся быстро сформировать обновленный механизм продолжения нашего диалога», - отметила Валентина Матвиенко.

За значительный вклад в укрепление сотрудничества между Казахстаном и Россией Валентина Матвиенко вручила Маулену Ашимбаеву государственную награду - орден «Дружба». В ходе церемонии награждения Спикер Сената подчеркнул, что эта награда является высокой оценкой совместных усилий парламентариев Казахстана, направленных на укрепление как межпарламентского взаимодействия, так и казахстанско-российского сотрудничества. Вместе с тем Указом Президента Казахстана заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрей Яцкин был награжден орденом «Достық» ІІ степени в знак признания значительного вклада в развитие межпарламентского диалога и укрепление двусторонних отношений.

Также спикер Сената Парламента РК встретился с Председателем Государственной Думы Федерального Собрания России Вячеславом Володиным. Собеседники обсудили важность дальнейшего укрепления взаимодействия с депутатами Госдумы по линии совершенствования правовой базы двустороннего сотрудничества, а также по линии международных парламентских организаций.

Кроме того, делегация казахстанских парламентариев приняла участие в церемонии возложения венка к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены.