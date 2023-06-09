Ашимбаев: Роль средних государств нуждается в переосмыслении

Международное сотрудничество, Политика, Сенат
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Председатель Сената Маулен Ашимбаев выступил с докладом о роли средних государств в меняющейся парадигме миропорядка в рамках Международного форума Астана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента РК.

Фото: Н. Байбулин, пресс-служба Сената

В своем выступлении спикер Сената отметил миссию форума, которая заключается в объединении усилий международного сообщества для совместного поиска решений ключевых глобальных проблем. Актуальность нового формата международного диалога, по мнению Маулена Ашимбаева, вызвана, в первую очередь, ослаблением позиций дипломатии и систем международного права.

«В этих условиях роль средних государств нуждается в переосмыслении. Нужна новая парадигма международного сотрудничества, основанная на принципах равноправия, диалога, инклюзии, уважения территориальной целостности государств.  В этой новой парадигме, на мой взгляд, средние страны должны играть одну из ключевых ролей. Важно отходить от международной системы, сформированной вокруг отношений исключительно крупных держав. Сегодня эффективными являются институты, сформированные по сетевому принципу. Видимо, это можно отнести и к международным институтам», – подчеркнул председатель Сената.

Спикер также акцентировал внимание участников форума на перспективных направлениях продвижения культуры диалога и инклюзивного развития на международном уровне, в которых могут себя реализовать активные средние страны. 

«Во-первых, продвижение миротворческих инициатив и оказание гуманитарной помощи нуждающимся странам или определенным социальных группам. Во-вторых, укрепление сотрудничества и взаимодействие вне ключевых международных институтов. В-третьих, инициирование обсуждения острых экологических, социальных, гуманитарных и иных проблем, с которыми сегодня сталкиваются все страны. И, в-пятых, направление ресурсов на научные исследования, разработки в сферах, имеющих критическое значение для будущего человечества. В частности, в сфере медицины, биохимии, «зеленых» технологий и так далее», – отметил Маулен Ашимбаев и привел в пример деятельность Международного форума Астана.

Еще одной эффективной инициативой, которая способствует наведению мостов между культурами и цивилизациями на глобальном уровне, председатель Сената назвал Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

«Сегодня Казахстан формируется как один из признанных международных центров духовной дипломатии. Сейчас по инициативе президента РК Касым-Жомарта Кемелевича Токаева началась серия круглых столов в духовных центрах мира для продвижения идей, предложений и договоренностей религиозных лидеров. Инициативы Казахстана показывают возможности средних стран в решении важнейших проблем современного мира. Показывают, что средние страны должны играть большую роль в современных международных отношениях. Это поможет всем нам двигаться в сторону построения более благополучного, стабильного, инклюзивного и безопасного мира», – сказал Маулен Ашимбаев и напомнил, что Казахстан выступает за дипломатическое урегулирование международных конфликтов.

#политика #Парламент #Сенат #общество #Ашимбаев #международное сотрудничество #Международный форум Астана

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