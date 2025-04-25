Касым-Жомарт Токаев на ХХХІV сессии АНК обозначил приоритеты работы в межэтнической сфере
Сессии Ассамблеи народа Казахстана проводятся ежегодно, и каждая из них становится импульсом для дальнейшего развития государства и общества, обозначая ключевые задачи и векторы работы по самому важному направлению – укреплению мира, единства и согласия, консолидации нации.
Однако нынешняя, XXXIV сессия, тема которой обозначена как «30 лет во имя единства и согласия», – особенная и, как подчеркнул Президент – Председатель АНК Касым-Жомарт Токаев, имеет поистине историческое значение. В первую очередь потому, что проходит в год 30-летия ассамблеи, что само по себе делает мероприятие определенной вехой в истории как этого института, так и страны в целом.
– За время своей деятельности ассамблея внесла неоценимый вклад в укрепление стабильности и согласия в обществе, – отметил Глава государства. – АНК стала подлинным символом единства и равенства, мира и гармонии. Она признана уникальным общественным институтом в сфере межэтнических отношений, сыгравшим решающую роль в формировании казахстанской модели мира и согласия. История ассамблеи составляет неотъемлемую часть летописи независимого Казахстана. Надо помнить, что ассамблея была образована в 1995 году по инициативе Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Данная инициатива была наполнена глубоким политическим смыслом в трудных условиях становления казахской государственности, – добавил он.
По словам Президента, ассамблея стала основной моделью общенациональной гармонии и единства. И в последние годы в результате масштабных политических реформ деятельность ее получила новый созидательный импульс.
Работа во благо
Сегодня в работу ассамблеи вовлечены все государственные органы: министерства, областные акиматы, маслихаты всех уровней и акиматы сельских округов. АНК имеет представительство в высшем законодательном органе страны – пять депутатов Сената назначаются Президентом по предложению Совета АНК.
Ассамблея тесно взаимодействует с общественными организациями и институтами, активно участвует в реализации внутренней политики, содействует конструктивному и плодотворному диалогу между государством и обществом. В состав Национального курултая входят 12 членов АНК.
Организация «Ассамблея жастары» и ее структуры стали настоящей школой единства, патриотизма и гражданской ответственности для тысяч молодых людей. В целом под эгидой АНК работают более 4 тыс. общественных структур, которые, как отметил Глава государства, направляют созидательную энергию граждан на решение общестрановых задач – укоренение новой общественной этики, пропаганде идеалов концепции «Адал азамат», формирование нового качества нашей нации.
Отдельно Президент отметил институт этномедиации АНК, который играет важную роль в профилактике напряженности в межэтнической сфере. Также за последнее время на качественно новый уровень вышла аналитическая составляющая деятельности ассамблеи.
– Члены АНК каждый день проводят большую кропотливую работу, которая не всегда на виду и не дает сиюминутный результат, но имеет долгосрочный, стратегический эффект, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Только в прошлом году ассамблеей организовано свыше 15 тыс. мероприятий во всех регионах, которые охватили около миллиона человек.
Отдельно Глава государства подчеркнул деятельность АНК по оказанию помощи семьям, пострадавшим от прошлогодних весенних паводков, назвав это ярким примером сплоченности и солидарности наших граждан. Тогда в рамках проекта «Жүректен жүрекке» более 12 тыс. волонтеров собирали пожертвования и гуманитарную помощь, участвовали в восстановлении разрушенных домов.
АНК активно участвует в продвижении в обществе ценностей трудолюбия и профессионализма. В прошлом году в День труда депутаты Сената и маслихатов совместно с членами ассамблеи побывали на крупных предприятиях страны, где чествовали ветеранов производства. Президент предложил продолжить эту инициативу, сделав ее новой традицией празднования Дня труда.