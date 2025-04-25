фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева, Игоря Бургандинова

Сессии Ассамблеи народа Казахстана проводятся ежегодно, и каждая из них становится импульсом для дальнейшего развития государства и общества, обозначая ключевые задачи и векторы работы по самому важному направлению – укреплению мира, единства и согласия, консолидации нации.

Однако нынешняя, XXXIV сессия, тема которой обозначена как «30 лет во имя единства и согласия», – особенная и, как подчеркнул Президент – Председатель АНК Касым-Жомарт Токаев, имеет поистине историческое значение. В первую очередь потому, что проходит в год 30-летия ассамблеи, что само по себе делает мероприятие определенной вехой в истории как этого института, так и страны в целом.

– За время своей деятельности ассамблея внесла неоценимый вклад в укрепление стабильности и согласия в обществе, – отметил Глава государства. – АНК стала подлинным символом единства и равенства, мира и гармонии. Она признана уникальным общественным институтом в сфере межэтнических отношений, сыгравшим решающую роль в формировании казахстанской модели мира и согласия. История ассамблеи составляет неотъемлемую часть летописи независимого Казахстана. Надо помнить, что ассамблея была образована в 1995 году по инициативе Первого Президента Казахстана Нурсултана ­Назарбаева. Данная инициатива была наполнена глубоким политическим смыслом в трудных условиях становления казахской государственности, – добавил он.

По словам Президента, ассамб­лея стала основной моделью общенациональной гармонии и единства. И в последние годы в результате масштабных политических реформ деятельность ее получила новый созидательный импульс.

Работа во благо

Сегодня в работу ассамблеи вовлечены все государственные органы: министерства, областные акиматы, маслихаты всех уровней и акиматы сельских округов. АНК имеет представительство в высшем законодательном органе страны – пять депутатов Сената назначаются Президентом по предложению Совета АНК.

Ассамблея тесно взаимодействует с общественными организациями и институтами, активно участвует в реализации внутренней политики, содействует конструктивному и плодотворному диалогу между государством и обществом. В состав Национального курултая входят 12 членов АНК.

Организация «Ассамблея жас­тары» и ее структуры стали настоящей школой единства, патриотизма и гражданской ответственности для тысяч молодых людей. В целом под эгидой АНК работают более 4 тыс. общественных структур, которые, как отметил Глава государства, направляют созидательную энергию граждан на решение общестрановых задач – укоренение новой общественной этики, пропаганде идеалов концепции «Адал азамат», формирование нового качества нашей нации.

Отдельно Президент отметил институт этномедиации АНК, который играет важную роль в профилактике напряженности в межэтнической сфере. Также за последнее время на качественно новый уровень вышла аналитическая составляющая деятельности ассамблеи.

– Члены АНК каждый день проводят большую кропотливую работу, которая не всегда на виду и не дает сиюминутный результат, но имеет долгосрочный, стратегический эффект, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Только в прошлом году ассамблеей организовано свыше 15 тыс. мероприятий во всех регионах, которые охватили около миллиона человек.

Отдельно Глава государства подчеркнул деятельность АНК по оказанию помощи семьям, пострадавшим от прошлогодних весенних паводков, назвав это ярким примером сплоченности и солидарности наших граждан. Тогда в рамках проекта «Жүректен жүрекке» более 12 тыс. волонтеров собирали пожертвования и гуманитарную помощь, участвовали в восстановлении разрушенных домов.

АНК активно участвует в продвижении в обществе ценностей трудолюбия и профессионализма. В прошлом году в День труда депутаты Сената и маслихатов совместно с членами ассамблеи побывали на крупных предприя­тиях страны, где чествовали ветеранов производства. Президент предложил продолжить эту инициативу, сделав ее новой традицией празднования Дня труда.

– Показателем стратегической важности работы по укреплению единства нации стало учреждение новой государственной награды – ордена ассамблеи «Ел бірлігі», – продолжил Президент. – В нынешней нестабильной мировой ситуации идея единства приобретает чрезвычайно важное значение. Мы все являемся свидетелями того, что происходит в некоторых соседних государствах. Жизнь вновь подтверждает истинность высказывания «Бірлік бар жерде ғана тірлік бар» («Только там, где есть единство, есть жизнь»). Он подчеркнул, что разветвленная сеть институтов АНК – это уникальная инфраструктура общественного согласия. – Мало где в мире смогли выстроить подобную систему. Во многом благодаря АНК все казахстанские этносы стали активными участниками происходящих в стране перемен. Яркий пример ответственного гражданства и беззаветного служения Родине подают обладатели звания «Қазақстанның Еңбек Ері» Георгий Прокоп, Владимир Розметов, Юрий Пя, Иван Сауэр, Борис Князев, Алина Соловьева, Вадим Басин, Александр Хмелев, Геннадий Зенченко и многие другие. Это настоящие герои нашего времени, внесшие большой вклад в развитие Казахстана. Ассамб­лея выступает школой реальной политики и эффективным социальным лифтом, открытым для всех активных и неравнодушных граж­дан, – отметил

Касым-Жомарт­ Токаев. Президент искренне поблагодарил всех активистов Ассамблеи народа Казахстана, которые ответственно служат делу укрепления общенационального единства и согласия, показывают пример подлинного патриотизма и ответственного гражданства. Также Председатель АНК выразил признательность своим общественным заместителям Лугмару Буларову и Юрию Шину, которые в течение года достойно трудились на своем посту. Он также представил вновь назначенных на эти посты Дмитрия Останьковича и Расула Ахметова. Глава государства отметил, что они пользуются заслуженным авторитетом и уважением в обществе, и выразил уверенность, что их знания и опыт принесут большую пользу ассамблее. Новое время –

новые задачи Касым-Жомарт Токаев обратил внимание, что в Казахстане за годы независимости создавались различные диалоговые площадки и общественные органы. – Но сегодня на этом юбилейном мероприятии хочу подчеркнуть, что ассамблея была и остается незаменимой платформой консолидации общества и упрочения национальной идентичности. Более того, ассамблея выступает одной из институциональных опор нашей государственности. Поэтому и груз ответственности, возлагаемый на нее, с каждым днем растет. Защита национальных интересов и укрепление суверенитета Казахстана – наш священный долг. Уверен, члены ассамблеи глубоко осознают это. Ассамблея должна работать как общенародный орган, объединяющий всех граж­дан Казахстана вокруг наших общих ценностей и целей. Основной задачей ассамблеи была и остается работа по укреплению мира и единства в Казахстане, целостности государства и нашей священной Независимости. Мы будем и дальше принимать системные меры в этом направлении, – зая­вил Глава государства. Он поручил приступить к разработке нового концептуального документа, который определит приоритеты деятельности Ассамблеи народа Казахстана на 2026–2030 годы. В нем должны найти отражение новые принципы и подходы, касающиеся консолидации общества, обеспечения гармоничного развития и защиты прав всех этносов Казахстана. Правительству, как сказал Президент, следует детально проанализировать все республиканские и региональные планы работы в межэтнической сфере и внести предложения по повышению их эффективности. – В целом необходимо продолжить совершенствование всех государственных и общественных механизмов укрепления единства нации, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. В своем выступлении Председатель АНК обозначил ряд наиболее актуальных задач, которые должны стать приоритетными направлениями работы на всех уровнях. Фокус на регионы и информационное поле В первую очередь, отметил Президент, ассамблее нужно усиливать работу и присутствие в регионах. В том числе через расширение сети домов дружбы. Так, в прошлом году новый Дом дружбы открылся в Туркестане. Теперь предстоит соз­дать аналогичное учреждение в густонаселенной Алматинской области. Также АНК должна быть представлена в Кордайском, Уйгурском, Сайрамском, Панфиловском и других районах, где проживают представители различных этносов. – Дома дружбы планируется открыть еще в ряде городов и районных центров. Поддерживаю это нужное начинание, нам надо последовательно расширять инфраструктуру общественного согласия. Дома дружбы во всех регионах надо включить в карты популярных у наших граждан и зарубежных гостей туристических маршрутов, – поручил Касым-Жомарт Токаев. Руководителям профильных органов и акимам Президент поручил всесторонне поддержать работу ассамблеи в сфере этномедиации. Проект «Елдесу және татуласу» в ближайшие два года должен быть масштабирован по всей стране. – Правительству и акимам поручаю внести в планы общественно-политической работы и другие проекты АНК, приняв меры по их дальнейшей реализации, – добавил Глава государства. Следующая важная задача, поставленная Президентом, – обеспечить широкое продвижение идеи единства и согласия в информационном пространстве. – Это первоочередная задача всех структур ассамблеи, особенно клубов журналистов, – заявил Касым-Жомарт Токаев. – Профильному министерству, акимам регионов нужно включить в сос­тав клубов журналистов АНК представителей ведущих СМИ, обеспечить единый алгоритм их работы. Нужно оказать системную поддержку средствам массовой информации, выпускаю­щимся на языках казахстанских этносов, в первую очередь в регионах. Далее: предстоит в полной мере задействовать потенциал культуры и искусства для реализации принципа «единство в многообразии». Как подчеркнул Президент, музеи Пушкина, Шевченко, Дос­тоевского, Шолохова и другие составляют бесценную сокровищницу культурного наследия Казахстана. Важно позаботиться об их популяризации, организовать выставки из их фондов в Астане, Алматы и других городах. Также, по словам Главы государства, отдельные этнокультурные объединения собрали уникальные коллекции предметов искусства и этнографии, которые тоже должны стать культурным достоянием всей страны. – В Казахстане успешно работают девять русских драматических театров, а также четыре уникальных этнических театра: уйгурский, корейский, узбекский, немецкий. В год 30-летия ассамб­леи можно провести на общей площадке в Алматы фестиваль театрального искусства этносов Казахстана. Полагаю, аншлаг будет обеспечен, – предложил Председатель АНК. Он также поручил изучить на предмет возможной реализации озвученную на сессии инициативу о подготовке технических специалистов для театров и сферы культуры в целом. Мы разные, мы равные За последние годы политико-идеологический ландшафт страны кардинальным образом преобразился, отметил Глава государства. Проводятся реформы в сфере экономики, но главное – обновляется общественное сознание. – Мы стали более современным и передовым обществом. Все это предъявляет новые требования к нашей модели общественного согласия. Если прежние методы успешно работали вчера, это не значит, что они применимы сегодня. Нам следует вдумчиво проанализировать все наши успехи и неудачи, чтобы не допустить сползания в архаику. Прежде всего нужно обратить внимание на содержательную часть деятельности АНК, – акцентировал Касым-Жомарт Токаев. По мнению Президента, ассамблея должна стать своеобразным штабом, разрабатывающим стратегию и направляющим всю работу государства в межэтничес­кой сфере и даже более широко – в идеологической. Укрепление межэтнического согласия и стабильности было и всегда будет одним из главных направлений нашей государственной политики, ее фундаментальным принципом. В Казахстане, как подчеркнул Глава государства, согласие, толерантность, дружба – это не лозунги, а одна из основополагающих ценностей, сама суть повседневного бытия граждан страны. И это достижение имеет глубокий смысл. – На фоне масштабных конфликтов, торговых войн, девальвации человеческой жизни мы все еще больше ценим мир, без которого не может быть развития. И мы все, каждый на своем участке, отстаиваем мир. Поэтому я поручил акимам регулярно проводить совещания по вопросам межэтнических, межнацио­нальных отношений, – сказал Президент. – Наше государство, все наше общество считает недопустимым политизацию межэтнических и межконфессиональных отношений и тем более разного рода провокации. В Казахстане никогда не было дискриминации людей по этническому, языковому или религиозному признаку. Всем граж­данам предоставлены равные возможности. В этом заключается истинная справедливость, это ключевой принцип Справедливого государства. Он подчеркнул, что именно такие важные ценности, как пат­риотизм, гражданственность, взаимное доверие и чувство ответственности, определяют уникальную национальную идентичность нашего народа. Выстраивая политику в области межэтнических отношений, Казахстан всегда шел своим путем и именно благодаря этому сумел сформировать модель общественного согласия, которая стала нашим уникальным достижением и международным «брендом». – В основе всей нашей конструкции межэтнических отношений и национального единства лежит незыблемый принцип «мы разные, но равные». Государство обеспечивает справедливость и равенство возможностей для всех граждан независимо от их этнической принадлежности, рели­гиозных взглядов или социального статуса. Мы избегаем поспешных популистских решений и всегда ориентируемся на реальную ситуацию, проводим взвешенную политику. В первую очередь это касается утверждения статуса государственного языка как языка межэтнического общения, – заявил Касым-Жомарт Токаев. – Само собой разумеется, в Казахстане никто не имеет права навязывать людям, на каком языке им говорить в личном общении и во время публичных выступлений. Все провокационные действия на эту тему с целью посеять рознь в нашем обществе, дестабилизировать ситуацию внут­ри страны будут пресекаться и наказываться по закону. При этом Президент акцентировал, что имеет в виду не только «доморощенных» провокаторов, но и тех, кто занимается деструктивной деятельностью из-за рубежа по заказу, на деньги иностранных организаций. Также он обратил внимание, что отдельные якобы правозащитные организации, блогеры и журналисты пытаются везде и во всем искать в Казахстане негативную политическую подоплеку, по сути, устраивают провокации. Это, как сказал

Касым-Жомарт Токаев, касается и бывших граждан Казахстана, уехавших за рубеж и ведущих оттуда проплаченные атаки на казахский народ, пытающихся даже шантажировать наши государственные органы. – В прошлом году на заседании Национального курултая мною были обозначены наши базовые ценности: единство, патриотизм, Независимость, согласие. С этого все начинается. Хочу еще раз предупредить: те, кто работает на разъединение и раскол общества, будут отвечать по всей строгости закона, понесут неотвратимое наказание. А те граждане, которые работают на единство и согласие, всегда будут в особом почете, – подчеркнул Глава государства. – Мы пресекали и будем жестко пресекать любые провокации и инсинуации, направленные на подрыв межэтнического согласия и мира в нашей стране, от кого бы они ни исходили. Президент отметил: никто не говорит, что в Казахстане совсем нет проблем – они есть во всех государствах. Но наша страна будет решать их не по чьим-то учебникам или методичкам, а в соответствии со своим законодательством и национальными интересами. – Уверен, такую логику действий хорошо понимают наши граждане и доброжелательно настроенные международные партнеры, – добавил он. Безопасный, чистый и процветающий дом Как отметил Глава государства, казахстанскому мировоззрению абсолютно чужды идеологические распри. Нашу нацию объединяют и цементируют как единую историко-культурную и политическую общность уходящие вглубь истории традиции и ценности, наш менталитет и образ жизни. – Символом нашей общенацио­нальной идентичности стал казахстанский бирюзовый паспорт. Сила нашего паспорта укреп­ляется год от года, что говорит о растущей привлекательности и влиятельности нашей страны. Казахстан стал страной, которую все чаще выбирают для проживания и туризма граждане разных государств с разных континентов. И это далеко не случайно. По индексу безопасности Казахстан, согласно авторитетным международным рейтингам, опережает многие страны, которые окружают­ нас, – сказал Касым-Жомарт Токаев. Так, в Индексе верховенства закона по опции «Порядок и безопасность» наша страна на 43-м месте среди 142 государств. Это результат последовательных усилий, нацеленных на то, чтобы сделать Казахстан территорией комфортной и безопасной жизни. Работа в этом направлении продолжается.

Президент подчеркнул, что забота о процветании Родины – наш общий долг. С прошлого года по его инициативе проводится акция «Таза Қазақстан», в которой уже приняли участие около 4 млн человек. Этот общенациональный проект, нацеленный на укоренение в обществе таких качеств, как экологическое мышление, чис­топлотность, прилежность и ответственность, становится залогом благополучия страны. Ребенок, который с детства приучен заботиться о чистоте в доме, во взрослой жизни будет ответственным гражданином, радеющим о благополучии Родины. «Таза Қазақстан» – это, по сути, проявление истинного патриотизма. – Чистота – это священное слово. Человек с чистыми намерениями никогда не предаст свою страну. Мы всегда говорим, что Казахстан – наш общий дом, и ассамблея выступает главным проводником этой идеи. Это очень важная и полезная работа, – сказал Президент. – Призываю всех членов АНК, все этнокультурные объединения активно участвовать в общенациональной кампании «Таза Қазақстан». Это не просто кампания, это путь к воспитанию и прогрессивному образованию подрастающего поколения. Значение единства Выступая на сессии, Президент подчеркнул, что единство страны – это единство всех казахов (живущих как в Казахстане, так и за рубежом), а также единство всех этносов, населяющих священную казахскую землю. – Мы всегда помним об этом. Когда-то в Казахстан были переселены миллионы людей. Казахи никого из них не считали чужаками, а принимали как братьев. Миллионы их потомков сейчас являются полноправными, ответственными гражданами Казах­стана. Они вносят большой вклад в развитие нашего государства и служат на благо страны, – сказал Глава государства. После обретения казахским народом Независимости наши соотечественники обрели возможность вернуться на свою землю. В то же время из Казахстана на свою историческую родину уехали немало представителей других этносов. Так, около 4 млн наших земляков переехали в Германию, Польшу, Израиль – и большинство из них не забывают доброту и заботу казахского народа, берегут в сердце уважение к Казахстану, говорят на казахском языке, исполняют казахские пес­ни, соблюдают казахские обычаи и традиции, каждый год отмечают Наурыз. – Можно сказать, что все граж­дане Казахстана, все наши сооте­чественники, проживающие за рубежом, – это одна большая семья, – сказал Касым-Жомарт Токаев. – Укрепление семейных ценностей – это основа стабильного и гармоничного общества, залог светлого будущего нашей страны. Именно в семье формируется всесторонне развитая личность, ответственный гражданин, настоящий патриот. Глава государства призвал с уважением относиться к праздникам, которые отмечаются в каждой семье. – Один из таких поистине всенародных праздников – Наурыз. В этом году благодаря новому формату празднования Наурыз прошел по-особенному. Во всех регионах царила неповторимая атмосфера единения и весеннего настроения. Так, в нашем обществе формируются и укореняются новые созидательные традиции, – подчеркнул он. Также он напомнил, что совсем недавно страна в обстановке дружбы и сплоченности отпраздновала Пасху. – Зарубежные гости удивляются тому, как в нашей стране гармонично сочетаются совершенно разные обычаи и обряды. Это тем более удивительно для них на фоне деградации и даже провала концепции мультикультурализма и мультиэтничности, отказа на Западе от глобализма в пользу изоляционизма. Наш же практический опыт отразил уникальное мировоззрение, открытое другим культурам. Нам нужно уделять особое внимание поистине народным праздникам, которые являются частью нашего менталитета и образа жизни. Наурыз, Масленица, Сабантуй и другие народные праздники – это не просто веселые гулянья, а живое отражение быта, духа и истории нашей нации. В них переплетаются традиции, языки, обычаи многочисленных этносов Казахстана, рождается подлинное единство в многообразии, – обратил внимание Президент. Традиции добрососедства Также Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что казахи и Казахстан с большим уважением относятся к своим соседям, которые всегда были рядом, с которыми делили и радости, и беды. Эти традиции добрососедства находят продолжение и в наши дни. – Мы придаем особое значение укреплению дружбы с соседними странами. Россия – основной стратегический партнер и надежный союзник Казахстана. Сотрудничество с Китаем также имеет глубокие корни. Китайский народ никогда не причинял вреда казахскому народу и не сделает этого в будущем. Кыргызы, живущие в горах Алатау, – наши кровные братья. С древних времен мы уважаем узбеков как родных братьев. Туркмены для нас – родственный народ, мы чтим наших общих предков. Мы также испытываем искренние чувства к Азербайджану, с которым разделяем берега древнего Каспийского моря. Одним словом, мы поддерживаем братские отношения со всеми соседними государствами. Между нами нет нерешенных вопросов, – подчерк­нул Президент. Он напомнил, что Казахстан и Россия с самого начала на основе взаимного согласия демаркировали самую протяженную на континенте сухопутную границу. А недавно Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан после долгих лет достигли общего понимания по пограничному вопросу – Казахстан искренне рад за братские государства, которые подписали это историческое соглашение. Глава государства вновь под­черкнул, что в нынешнее неспокойное время единство и согласие приобретают особую ценность. Приходит понимание, что мир и стабильность – это не подарки, которые нам даровала судьба, а результат сплоченности и общих неустанных усилий. – Лучшие качества нашего народа особенно ярко проявляются в критические моменты. Мы вновь убедились в этом в прошлом году, когда произошла авиакатастрофа под Актау. Наши граждане устремились на помощь пострадавшим: они стояли в очередях, чтобы сдать кровь. Возлагали цветы у посольства Азербайджана. Весь мир восхищался единством и самоотверженностью нашего народа. В этот момент проявились широта сердец, открытость и доб­рота наших соотечественников. Милосердие, сострадание и доб­рожелательность – черты нашего национального характера. Мы должны хранить эти ценности и передать их подрастающему поколению, – подчеркнул он. Уроки Великой Победы Отдельно Глава государства остановился на предстоящем 80-летнем юбилее Великой Победы, которая имеет всемирно-историческое значение и будет широко отмечаться в Казахстане, ведь наши фронтовики и труженики тыла, равно как и весь народ, заплатили за нее огромную цену. – По сей день Великая Победа – это урок и напоминание всем народам и особенно политикам, к каким трагическим последствиям может привести безответственная политика, основанная на ксенофобии, расовом и национальном превосходстве, пренебрежении основными принципами международного права, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев. Он сообщил, что по его поручению Республиканская ономас­тическая комиссия более чем 500 улиц в населенных пунктах по всей стране назовет в честь уроженцев этих мест – героев войны, чьи имена незаслуженно оставались в тени. Этим решением подчеркивается бережное отношение Казахстана к памяти о Великой Победе, ее непосредственных участниках. – Для нас память о войне – это прежде всего память о героях, их самоотверженности, мужест­ве, верности долгу и присяге. Мы будем всегда чтить подвиг наших соотечественников, которые проявили беспримерную отвагу и стойкость во время той страшной войны, – добавил Глава государства. Подготовка к празднованию юбилея в Казахстане идет уже больше года. Сейчас реализуется специальный план «Ұлы Жеңіс: ерлікке тағзым, ұрпаққа үлгі», которым предусмотрено около 2 тыс. памятных, научно-исследовательских, просветительских и других мероприятий. Особое внимание уделяется ветеранам, которые всегда окружены заботой государства и общества. Кульминацией празднования юбилея Великой Победы станет масштабный военный парад в Астане. По словам Президента, это событие станет не только данью памяти нашим фронтовикам и труженикам тыла, но и символом крепости нашего национального духа, что в условиях беспрецедентной геополити­ческой напряженности обретает особое значение. – К большому сожалению, на фоне острейшего кризиса доверия в мире наблюдается возврат к экстремистским идеологиям и популизму, усиление эскалации радикальной риторики, девальвации международного права, эрозии ключевых международных институтов. Поэтому Казахстан последовательно настаивает на приверженности Уставу ООН, на ее реформе. ООН в текущих реалиях в целом остается безальтернативной глобальной организацией, поэтому мы будем поддерживать ее, – отметил ­Касым-Жомарт Токаев. Диалог и сотрудничество как ответ на вызовы В целом, как подчеркнул Глава государства, наша страна предпринимает большие усилия для наведения прочных мостов дружбы и сотрудничества между различными странами и регионами, развития диалога цивилизаций. В частности, вот уже более 20 лет Казахстан проводит съез­ды лидеров мировых и традиционных религий, очередная, уже восьмая встреча запланирована осенью этого года. В прошлом году в Астане были избраны пос­лы доброй воли съезда, призванные продвигать идеи нравственности и духовности, содействовать диалогу и взаимопониманию в мире. – Для преодоления острого дефицита доверия в международных отношениях, помимо духовной дипломатии, нужно использовать огромный потенциал народной дипломатии, которую олицетворяет деятельность АНК, – продолжил Президент. – Лучшим инструментом предотвращения конфликтов и войн являются прямые контакты и дружественные связи между людьми разных стран и культур. Ассамблея народа Казахстана способствует укреплению диалога и культурного многообразия в мире. Сегодня мир остро нуждается в созидательной повестке и больших проектах, нацеленных на всеобщий прогресс. Казахстан сфокусирован на плодотворной многоплановой работе со всеми партнерами. Как считает Касым-Жомарт Токаев, мировому сообществу наций, чтобы не скатиться в пучину хаоса, придется искать точки соприкосновения, идти на сложные решения и компромиссы. Только диалог и широкое международное сотрудничество помогут преодолеть неприятие, непонимание и недоверие, а также все фундаментальные вызовы и проблемы современного мира. – Оздоровить международную ситуацию, снизить градус напряженности могут только конструктивные переговоры и постоянные контакты на основе прагматизма и взаимного уважения, без старших и младших, без двойных стандартов и навязывания какого-то единого мнения, – уверен Глава государства. – Мы видим, что мир вступил в период глубокой неопределенности. В условиях глобальной нестабильности нам крайне важно неуклонно следовать своим стратегическим курсом. Мы продолжим реализацию намеченных масштабных проектов. Мы будем привлекать инвестиции и укреплять промышленный потенциал страны. Нам нужно действовать прагматично и рационально, исходя из складывающейся обстановки и наших долгосрочных целей развития. Президент предупредил: сложные времена всегда пытаются цинично использовать в своих корыстных целях разного рода популисты и политиканы. Необходимо общими силами давать решительный отпор таким недоброжелателям нашей страны. Казахстан всегда преодолевал и будет преодолевать трудности и вызовы, оставаясь сплоченным, собранным и сфокусированным. Он вновь призвал казахстанцев видеть не только проблемы, но и новые возможности. Стране нужно опираться только на собственные силы, мобилизовать все ресурсы, сосредоточиться на созидательных действиях, а не на бессмысленных рассуждениях. – Залог нашего успеха – ответственность каждого и всеобщая солидарность. Во всем следует соблюдать порядок и дисциплину. Как вы знаете, именно Закон и Порядок составляют сердцевину моего стратегического курса. Эти принципы красной нитью проходят через многие мои выступления. Именно они лежат в основе таких идей, как Таза Қазақстан, Закон и Порядок, Адал азамат, – подчеркнул он. Фундамент благополучия Благодаря проводимой в стране политике этническое многообразие давно уже стало общенациональным достоянием и стратегическим преимуществом Казахстана. – Единство и сплоченность, диалог, взаимное доверие и уважение, гражданская ответственность – все эти незыблемые принципы составляют основу поступательного прогресса нашей страны, – заявил Глава государства. – Опираясь на эти принципы, мы сможем сохранить, приумножить и передать нашим потомкам лучшие достижения Независимости. Только так мы сможем построить Справедливый Казахстан. Мы – единая, устремленная в будущее нация, которая доказала способность жить в мире и согласии на ­своей земле и право самой решать собственную судьбу. На этом тернистом пути мы преодолеваем все трудности и уверенно идем к намеченным целям, укрепляя Независимость и Суверенитет страны, – отметил он. Президент выразил уверенность, что год 30-летия Ассамб­леи народа Казахстана станет еще одним рубежным событием в процессе консолидации нашей нации во имя счастья и благополучия каждого гражданина. Он подчеркнул, что в нашей стране всегда отдают дань уважения соотечественникам, которые внесли вклад в укрепление благосостояния и единства нашего народа, поскольку достижения последних трех десятилетий стали возможны именно благодаря упорному труду этих достойных граждан. Мир, согласие и общественная стабильность в стране – это обязательные условия для процветания государства, укрепления благополучия и единства нации, сохранения Независимости. – Члены ассамблеи неустанно работают во имя укрепления стабильности. Я искренне благодарю вас всех. Уверен, вы и впредь будете самоотверженно трудиться на благо страны, – сказал ­Касым-Жомарт Токаев. В завершении выступления Президент вручил ряду граждан государственные награды за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами.