В Год цифровизации и искусственного интеллекта Astana Hub в рамках Apple Authorised Training Centre for Education (AATCe) запускает программу подготовки тренеров (Training of Trainers), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИИЦР

По данным министерства, обучение пройдет на базе Международного центра искусственного интеллекта alem.ai в Астане и направлено на подготовку сертифицированных тренеров по разработке приложений на платформах Apple.

Заявки на участие принимаются до 13 апреля 2026 года по ссылке.

Программа состоит из нескольких этапов: прием заявок, предварительный отбор (анкетирование, оценка профессионального опыта и мотивации) и очный bootcamp. Обучение пройдет в интенсивном формате и стартует в мае. Участников ждет четырехдневный bootcamp под руководством международного тренера Apple.

К участию в программе приглашаются кандидаты, которые обладают базовыми знаниями программирования (понимание логики и опыт работы с любым языком программирования будет преимуществом), владеют английским языком не ниже уровня Intermediate (B1–B2) и готовы пройти интенсивный воркшоп, а также в дальнейшем развиваться в качестве тренеров по разработке на платформах Apple.

Запуск программы является важным шагом в развитии образовательной инфраструктуры в сфере мобильной разработки и цифровых технологий. Подготовка тренеров позволит сформировать локальное сообщество преподавателей Apple-разработки, которые смогут проводить обучение и способствовать развитию экосистемы мобильных приложений в Казахстане.

«Развитие человеческого капитала и подготовка специалистов мирового уровня – один из ключевых приоритетов Astana Hub. В октябре 2023 года мы стали официальным представителем AATCe в Казахстане и начали обучение студентов разработке мобильных приложений на iOS. Следующим этапом развития партнерства становится запуск программы Training of Trainers, который решит проблему дефицита сертифицированных Apple-тренеров в стране. Это начало формирования мощного комьюнити тренеров, которые станут проводниками в мир мобильной разработки для тысяч молодых казахстанцев, превращая локальные идеи в глобальные продукты», – подчеркнул Магжан Мадиев, CEO Astana Hub.

В рамках обучения участники пройдут интенсивную подготовку и сформируют полноценные навыки разработки на платформах Apple. Программа ориентирована на кандидатов с базовым опытом и направлена на выход на профессиональный уровень: участники освоят разработку приложений на Swift с использованием Xcode, разберут архитектуру iOS-приложений и проектирование пользовательских интерфейсов с использованием UIKit и SwiftUI.

Также в программу входят работа с современными фреймворками Apple (ARKit, CoreML), интеграция с веб-сервисами и разработка собственного приложения. Особое внимание будет уделено методике преподавания и подготовке будущих тренеров.

По итогам bootcamp участники смогут подать заявку на сертификацию Apple Trainer. Она подтверждает право преподавать курсы по разработке на платформах Apple и проводить обучение по официальным образовательным программам компании.

После подготовки тренеров на базе AATCe Astana Hub планирует запуск образовательных программ для студентов, школьников и начинающих разработчиков. Обучение будет направлено на развитие навыков мобильной разработки и создание собственных приложений на платформах Apple. Лучшие тренера будут трудоустроены для реализации данных программ.

Реализация образовательных инициатив способствует развитию человеческого капитала и укреплению национальной IT-экосистемы, расширяя возможности для освоения современных цифровых навыков.

Справочно:

Apple Authorized Training Center for Education (AATCe) является частью глобального сообщества образовательных учреждений, демонстрирующих приверженность внедрению инновационных образовательных решений с использованием инструментов и технологий Apple, включая преподавание разработки приложений на Swift для подготовки студентов к востребованным профессиям.