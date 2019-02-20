Astana Hub планирует привлечь 4,8 миллиарда тенге инвестиций в 2019 году

Экономика
Юлия Магер
Фото egemen.kz
В 2019 году технопарк IT-стартапов Astana Hub планирует привлечь 4,8 миллиарда тенге инвестиций. Об этом рассказал министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев на заседании коллегии ведомства, передает корреспондент Kazpravda.kz.     

"На сегодняшний день проведены уже три акселерационные программы, по результатам которых отобраны 47 стартапов, привлечено более 180 миллионов тенге инвестиций. На этот год стоит задача привлечь уже 4,8 миллиарда тенге инвестиций. В этой связи поручаю вице-министру Щегловой Динаре совместно с холдингом "Зерде" проработать соответствующую дорожную карту", – сказал Даурен Абаев.

Министр также напомнил, что для эффективной работы технопарка была поведена большая нормотворческая работа, как в части развития венчурного финансирования, так и в части создания благоприятных условий для инвесторов и IT-компаний.

"В этом году работа по совершенствованию законодательства будет продолжена. В частности, сейчас министерством разработан проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам регулирования цифровых технологий. Данный закон призван создать основу для правового регулирования и скорейшего внедрения таких технологий как блокчейн, big data, искусственный интеллект, роботизация, биометрическая аутентификация", – отметил министр информации и коммуникаций.

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