Astana Hub планирует привлечь 4,8 миллиарда тенге инвестиций в 2019 году

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В 2019 году технопарк IT-стартапов Astana Hub планирует привлечь 4,8 миллиарда тенге инвестиций. Об этом рассказал министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев на заседании коллегии ведомства, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"На сегодняшний день проведены уже три акселерационные программы, по результатам которых отобраны 47 стартапов, привлечено более 180 миллионов тенге инвестиций. На этот год стоит задача привлечь уже 4,8 миллиарда тенге инвестиций. В этой связи поручаю вице-министру Щегловой Динаре совместно с холдингом "Зерде" проработать соответствующую дорожную карту", – сказал Даурен Абаев.
Министр также напомнил, что для эффективной работы технопарка была поведена большая нормотворческая работа, как в части развития венчурного финансирования, так и в части создания благоприятных условий для инвесторов и IT-компаний.
"В этом году работа по совершенствованию законодательства будет продолжена. В частности, сейчас министерством разработан проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам регулирования цифровых технологий. Данный закон призван создать основу для правового регулирования и скорейшего внедрения таких технологий как блокчейн, big data, искусственный интеллект, роботизация, биометрическая аутентификация", – отметил министр информации и коммуникаций.