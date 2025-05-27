Астана ожидает приезда более пяти тысяч гостей AIF

Столица
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В столицу Казахстана начали прибывать участники Astana International Forum

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ожидается приезд более пяти тысяч иностранных посетителей. Это участники форума, главы делегаций и руководители компаний, сопровождающие лица и свыше 100 журналистов зарубежных СМИ, сообщает Kazpravda.kz

По данным организаторов форума, гости забронировали номера в 37 крупных отелях города. Заполняемость гостиниц категории 4 звезды с 26 по 31 мая составила от 50 до 90%, категории 5 звезд – от 90 до 100%.

Как отмечается, средний расход делового туриста за день пребывания в городе составляет 177 тысяч тенге (проживание, питание, такси, развлечения и шопинг), а средняя продолжительность пребывания – 3 дня.

Только за счет пребывания иностранных гостей ожидаемый мультипликативный эффект от мероприятия для экономики столицы и страны составит более 2,6 млрд тенге.

Astana International Forum состоится 29-30 мая.

Генеральный партнер мероприятия – АО «ФНБ «Самрук-Қазына», генеральный спонсор – Корпоративный фонд «ERG Көмек», официальный банк мероприятия – АО «Фридом Банк Казахстан». Также мероприятие поддержали крупные казахстанские предприятия и компании.

#Астана #форум #гости #AIF

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