Общество

Астана попала в Книгу рекордов Гиннеса

По количеству переименований столица Казахстана снова побила мировой рекорд, передает Кazpravda.kz со ссылкой kp.ru. 

В материале британского издания The Economist под названием "Угадайте, какой город удерживает звание рекордсмена по переименованиям?" сообщается, что за 60 лет Астану переименовали пять раз.

Отмечается, что город уже попадал в Книгу рекордов Гиннесса по переименованиям, а 17 сентября вернул себе прежнее название, что в свою очередь позволило обновить рекорд.

На самом сайте Книги рекордов Гиннесса говорится, что Астана стала столицей Казахстана в 1997 году, но изначально называлась Акмола.

С 1961 по 1991 год город был известен как Целиноград, что означает "город целинных земель", поскольку он был одним из центров программы расширения сельского хозяйства в рамках советской кампании по освоению целинных и неиспользуемых земель. До 1961 года он назывался Акмолинск. Акмола была принята в качестве названия города в 1991 году, когда Казахстан получил независимость.

Позже в 1998 году город переименовали в Астану, в 2019 году - в Нур-Султан. В сентябре 2022 года указом президента Касым-Жомарта Токаева городу вернули прежнее название – Астана.

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