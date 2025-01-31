Астана стала меньше поставлять спортсменов в сборные РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На сегодняшний день в составе национальной сборной по летним, зимним олимпийским и национальным видам спорта насчитывается 10 056 спортсменов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

Это на 928 человек (8%) больше, чем в прошлом году.

«Среди регионов-лидеров следует отметить город Алматы – в составе сборных команд 1 456 спортсменов, что составляет 13% от общего числа. По сравнению с прошлым годом их количество увеличилось на 95 человек. На втором месте город Шымкент – 834 спортсмена (8%), что на 74 человека больше, чем годом ранее», – рассказали в госоргане.

Вместе с тем некоторые регионы демонстрируют отрицательную динамику по передаче спортсменов в сборные. В Астане количество спортсменов уменьшилось на 26 человек, а в Северо-Казахстанской области зафиксирован спад на 17 спортсменов, добавили в министерстве.