«Астана» в погоне за «Актобе»

В понедельник вечером прошли заключительные поединки 18-го тура чемпионата Казахстана среди команд

Премьер-лиги.

Лидером первенства среди клубов высшего дивизиона по-прежнему являются актюбинцы. Очередной поединок они провели на своем знаменитом стадионе им. Кобыланды-батыра, где в присутствии 12 400 зрителей одержали очередную победу над петропавловским «Кызыл-Жаром» со счетом 1:0. Единственный гол на 89-й минуте забил ивуарийский нападающий Жерар Гоу, который хорошо известен казахстанцам по успешному выступлению в предудущие годы за алматинский «Кайрат».

На целых 4 очка отстает от «Актобе» расположившаяся на втором месте в турнирной таблице «Астана». Столичный клуб на этот раз у себя дома принимал уральский «Акжайык» и добился впечатляющей победы со счетом 4:0. По голу у победителей забили белорусский защитник Денис Поляков и хорват Марин Томасов, а дубль на счету португальского полузащитника Педро Эуженио.

Повышенный интерес вызвал матч в Алматы, где местный «Кайрат» принимал действующего чемпиона страны костанайский «Тобол». И в чем-то эти ожидания оправдались, ведь поединок завершился с крупным счетом 3:2 в пользу гостей. У тоболовцев дублем отметился легионер из Узбекистана Игорь Сергеев, а еще один мяч на счету нашего соотечественника Айбара Жаксылыкова. У кайратовцев забитыми голами отметились игрок сборной Казахстана Артур Шушеначев и полузащитник сборной Кыргызстана Гулжигит Алыкулов.

В остальных встречах зафиксированы следующие результаты: в Павлодаре «Аксу» разгромил «Мактаарал» из Туркестанской области со счетом 4:2; в Шымкенте «Ордабасы» уступил туркестанскому «Турану» – 1:2; «Атырау» дома вырвал победу у актауского «Каспия» – 3:2; в Караганде местный «Шахтер» с минимальным счетом 1:0 обыграл гостивший у него «Тараз».

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА

КОМАНДА М П Н П М О

1. «Актобе» 18 12 2 4 27–18 38

2. «Астана» 18 10 4 4 39–17 34

3. «Тобол» 18 9 5 4 34–23 32

4. «Шахтер» 18 8 3 7 27–22 27

5. «Кайрат» 18 7 6 5 21–23 27

6. «Ордабасы» 18 8 2 8 27–24 26

7. «Тараз» 18 6 7 5 21–17 25

8. «Атырау» 18 6 7 5 22–21 25

9. «Каспий» 18 7 2 9 20–26 23

10. «Аксу» 18 6 2 10 19–28 20

11. «Туран» 17 4 7 6 14–20 19

12. «Кызыл-Жар» 18 4 6 8 18–23 18

13. «Акжайык» 17 5 3 9 11–20 18

14. «Мактаарал» 18 3 4 11 15–33 13