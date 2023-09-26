«Астана» внесла интригу

Спорт
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Аскар Бейсенбаев

В центральном матче 23-го тура казахстанской Премьер-лиги шымкентский «Ордабасы» дома сыграл с «Астаной».

фото ФК «Астана»

Очередной тур высшего дивизиона страны был проведен в честь воспитанника жамбылского футбола, олимпийского чемпиона 1988 года в составе сборной СССР Евгения Яровенко. Евгений Викторович дебютировал в составе жамбылского «Химика», после чего играл в алматинском «Кайрате», днепропетровском «Днепре», с которым выиграл Кубок СССР и серебряные медали чемпионата. Он играл за российские, украинские, турецкие и финские команды, а в качестве тренера работал в Украине, петропавловском «Есиль-Богатыре», молодежной сборной Казахстана и «Таразе».

Теперь о чемпионате. Цент­ральный тур первенства состоялся в Шымкенте, где лидирующий в турнирной таблице местный «Ордабасы» принимал действующего чемпиона Казахстана столичную «Астану» и неожиданно проиграл со счетом 1:2.

Интрига же была в том, что команда из главного города страны несколькими днями ранее была разгромлена в Лиге конференций УЕФА хорватским «Динамо» со счетом 1:5. Чтобы хоть как-то разгрузить лидеров, им дали отдохнуть, и на эту игру команда выставила ближайший резерв и молодежь. Кто-то даже уже успел заговорить о договорном поединке, но не тут-то было...

На 41-й минуте Аслан Дарабаев вывел гостей вперед, а на 60-й 18-летний Нурали Жаксылыков забил второй мяч. У «Ордабасы» на 88-й с пенальти гол престижа провел Максим Федин. Если бы шымкентцы выиграли в этом поединке, то они фактически могли гарантировать себе чемпионство. Вместе с тем «Астана» набрала 46 очков, поднялась на второе место и теперь уже сама претендует на звание лучшей команды страны в нынешнем сезоне.

В оставшихся поединках были зафиксированы следующие результаты: костанайский «Тобол» не менее неожиданно уступил на своем поле талдыкорганскому «Жетысу» – 1:2; в Кокшетау местный «Окжетпес» разошелся миром с «Атырау» – 0:0; в Кызылорде «Кайсар» разгромил актауский «Каспий» – 3:1; «Кайрат» в Алматы завершил встречу вничью 0:0 с карагандинским «Шахтером»; «Мактаарал» из Туркестанской области дома обыграл «Аксу» из Павлодарской области со счетом 2:0; «Актобе» на выезде не смог обыграть петропавловский «Кызылжар» – 0:0.

#Астана #Спорт #футбол #Премьер-лига

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