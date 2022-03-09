Астанаэнергосбыту предписали вернуть деньги потребителям

ТОО «Астанаэнергосбыт» грозит штраф на сумму более 6 млн тенге. Кроме того, монополисту предписано возвратить потребителям деньги, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК.

Как известно, на основании обращений столичных потребителей, департамент КРЕМ по городу Нур-Султану провел внеплановую проверку в отношении ТОО «Астанаэнергосбыт» на соблюдение требований Предпринимательского кодекса РК. В результате были выявлены нарушения.

«Так, Астанаэнергосбыт за ноябрь, декабрь 2021 года и январь 2022 года выставил потребителям показания по среднесуточному расчету согласно пункту 64 Правил пользования электрической энергией (утверждены приказом министра энергетики РК от 25 февраля 2015 года № 143). Тогда как Гражданский кодекс, Закон РК «Об электроэнергетике» и Типовой договор электроснабжения для бытовых потребителей гласят, что оплата потребителями за потребленную электрическую энергию производится на основании фактических показателей приборов коммерческого учета.

В результате в отношении товарищества составлен протокол по статье 167 Кодекса об административных правонарушениях, где предусмотрен штраф в размере 6 126 000 тенге», – сообщили в ведомстве.

Вместе с тем ДКРЕМ вынесено обязательное для исполнения предписание об устранении нарушения законодательства, где также предусмотрен перерасчет потребителям по фактическим показаниям приборов коммерческого учета электроэнергии.

Однако Астанаэнергосбыт, не согласившись с протоколом об административном правонарушении, ходатайствовал о передаче материалов на рассмотрение в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Нур-Султана.

Кроме того, вынесенное департаментом предписание об устранении нарушения законодательства Казахстана, в соответствии с Административно-процедурно-процессуальным кодексом РК, обжаловано в вышестоящий орган.