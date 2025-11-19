Отдельная работа в этом направлении проводится и с детьми

Фото: акимат Астаны

Ежегодно тонкий лёд представляет серьёзную угрозу для жизни и здоровья людей. Чаще всего в опасной зоне оказываются дети и рыбаки. Об этом на брифинге в Службе коммуникаций столицы сообщил начальник Управления ДЧС Астаны Бауржан Ахметалин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

По словам спикера, река Есиль, протекающая через город, замерзает неравномерно. На её поверхности часто образуются промоины и участки с тонким льдом, особенно в районах течения, возле мостов и сбросов тёплой воды.

«На сегодня толщина льда на водоемах города составляет 1-2 см, но местами еще меньше, что означает что лед опасен для перехода и подледной ловли рыбы. Этой толщины недостаточно, чтобы выдержать человеческий вес. Для безопасного передвижения толщина льда должна быть не менее 10 см», – предупредил руководитель ведомства.

При нахождении на льду не допускается: выходить на тонкие и неокрепшие участки льда; собираться группами на отдельных участках льда; приближаться к промоинам, трещинам, прорубям; выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости;

- пробивать более двух лунок на ограниченной площади; разводить костры.

«Хотелось бы обратить особое внимание любителей ловли рыбы: подледная ловля рыбы допускается только при наличии индивидуальных спасательных средств. Дети и подростки - самая уязвимая группа. Часто они выходят на лёд ради игры или чтобы сократить путь через реку. Родителям необходимо регулярно проводить беседы о правилах безопасности и объяснять, что под даже на вид толстой ледяной поверхностью скрывается опасность», – сказал спикер.

Он объяснил, что делать, если человек провалился под лед. Во-первых, нельзя делать резких движений — это только усиливает разрушение льда. Нужно постараться удержаться на поверхности, раскинув руки в стороны. Затем медленно выбраться, опираясь грудью на край льда и подтягивая ноги.

Во-вторых, если вы стали свидетелем происшествия, необходимо сразу же вызвать спасателей по номеру 112. Подходить к пострадавшему нужно ползком, распределяя массу тела по поверхности. Нельзя подставлять руку - лучше использовать длинный предмет: палку, шарф, ремень и верёвку.