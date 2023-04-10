Астанчанам возвращают деньги по завышенным счетам за электроэнергию

Прокуратура города Астаны возвращает деньги потребителям за необоснованно высокие счета за электроэнергию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Казахстана.

Фото: Kazpravda.kz

В этом году в социальных сетях участились публикации о завышенных счетах за электричество жителям столицы.

Этот вопрос обсудили на площадке прокуратуры города с участием уполномоченных органов, акимата и услугодателей (АО «Астана-РЭК» и ТОО «Астанаэнергосбыт»).

«Установлено, что из-за ненадлежащей организации приема-передачи данных от энергоснабжащей организации некорректно начислялись объемы потребленной электроэнергии. Многим астанчанам производилось среднесуточное начисление объемов.

Тем самым нарушались требования статьи 488 Гражданского кодекса о проведении оплаты энергии за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с показателями приборов учета.

В результате жителям города приходили огромные счета», – констатировали в высшем надзорном органе РК.

Чтобы разобраться, астанчане вынуждены обивать пороги АО «Астана-РЭК» и ТОО «Астанаэнергосбыт».

Учитывая нарушение прав неограниченного круга людей, прокуратура города через Генпрокуратуру внесла акт надзора в Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики.

Теперь КРЕМ нужно проверить монополистов, допустивших необоснованное начисление за электроэнергию, и при выявлении нарушений – принять законные меры реагирования.

«Сейчас Астана-РЭК произвело перераспределение объемов электроэнергии нескольким десяткам тысяч абонентов.

Работа по корректировке начислений продолжается и контролируется прокуратурой», – заверили в ГП.

На завышенные счета за электричество потребители и организации могут пожаловаться в городской департамент по регулированию естественных монополий, подсказали в заключение в надзорном органе.