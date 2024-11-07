Астанчане пожаловались акиму на нашествие крыс и мышей

Женис Касымбек в свою очередь не считает, что грызунов стало больше

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На отчетной встрече с населением района «Байконур» местные жители сообщили акиму Астаны о том, что количество грызунов увеличивается в теплое время года. По их словам, стаи грызунов водятся прямо в жилых комплексах, передает Kazpravda.kz

Градоначальник заверил, что в городе увеличат бюджет на дератизацию.

«Мы активно работаем над этим вопросом. Начинаем ранней весной, круглый год эта работа продолжается. Мы не считаем, что в этом году их было больше или намного больше, чем в предыдущий год», – ответил Женис Касымбек.

Аким Астаны подчеркнул, что работа в этом направлении активно ведется и будет продолжена.