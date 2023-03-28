Астанчанин заказал убийство своей родственницы за 10 млн тенге

Как выяснила полиция, потерпевшая в феврале передала родственнику на хранение 500 тысяч долларов США, что и послужило мотивом преступления.

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Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Астаны арестовали ранее судимого жителя столицы, который в интересах третьего лица организовал убийство 57-летней женщины, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП города.

Как сообщается, организатор через своего знакомого заключил сделку с "исполнителем" и отдал ему один миллион тенге предоплаты, из обусловленных 10 миллионов тенге, а также передал сотовый телефон с фотографией и другими данными предполагаемой жертвы.

В тот же день сотрудниками УБОП наемный убийца был установлен. Вещественные доказательства изъяты.

С целью задержания организатора и основного инициатора преступления сотрудниками полиции проведена оперативная комбинация с имитацией убийства.

В результате оперативно-следственных мероприятий все участники преступления задержаны и водворены в ИВС.

Установлено, что организатором убийства является родственник потерпевшей, которому в феврале последняя передала на хранение 500 тысяч долларов США, что и послужило мотивом преступления.

Расследование продолжается, добавили в ДП.