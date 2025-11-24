Асу Алмабаев ворвался в топ-лидеров UFC

UFC
96

С момента дебюта в промоушене файтер из Казахстана провел шесть успешных боев

Фото: sports.kz

Казахстанский боец смешанных единоборств Асу Алмабаев (22-3) после победы над американцем Алексом Пересом (25-9) на турнире UFC в Дохе (Катар) ворвался в топ-лидеров в наилегчайшем дивизионе по количеству побед, одержанных с 2023 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

С момента дебюта в промоушене файтер из Казахстана провел шесть успешных боев, что стало вторым показателем среди всех бойцов категории.

Больше выигранных встреч за аналогичный период имеет только американец Джошуа Ван — восемь. Алмабаев же делит вторую позицию с другим представителем США, Чарльзом Джонсоном, у которого также шесть побед.

Напомним, бой был рассчитан на три раунда и завершился в третьей пятиминутке — Алмабаев одержал победу удушающим приемом. Этот результат стал для казахстанского бойца 23-м победным выступлением в профессиональной карьере и позволил улучшить его рекорд в UFC до 6-1.

 

