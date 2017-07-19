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Атом на службе у человечества
Сауле Искандер

Тематическую неделю, которая пройдет под девизом «Атомная энергетика: базовая технология для «зеленой» экономики будущего», открыли первый заместитель генерального директора гос­корпорации «Росатом» Кирилл Комаров, заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов и комиссар выставки «зеленых» технологий Рапиль Жошыбаев.

Позже, давая интервью журналистам, некоторые участники мероприятия не преминули отметить, что уже в который раз с большим удовольствием знакомятся с инновационными разработками россиян по развитию мирного атома. Главная же достопримечательность российского павильона – осколок айсберга, который был доставлен на большую землю атомным ледоколом.

На выставку «ЭКСПО-2017» в столицу Казахстана привезли также макет единственной в мире плавучей электростанции с реактором, способным питать энергией 20-тысячный населенный пункт или промышленное предприятие.

Завершение строительства этого мобильного энергоблока, носящего имя «Михаил Ломоносов», запланировано на 2019 год, и базироваться он будет в самом северном городе России – Певеке. Кроме того, Росатом представил проект самого мощного в мире атомного ледокола «Лидер», который в будущем обеспечит круглогодичную навигацию в Арктике.

Заместитель министра промышленности и торговли Георгий Каламанов в своей приветственной речи особо подчеркнул, что неделя атомной энергетики открывается под эгидой компании «Рос­атом». В настоящее время это крупнейшее отраслевое предприятие нашего северного соседа реализует 34 проек­та строительства атомных энерго­блоков за рубежом, а также занимается серьезными разработками в сфере ядерной медицины, новых источников энергии, что органично вписывается в тематику ЭКСПО-2017.

– Многие международные эксперты разделяют наше мнение по поводу того, что идеальный энергобаланс будущего планеты – это баланс «зеленых» источников энергии. Конечно же, огромную роль в этом «зеленом» энергобалансе играет и будет играть атомная энергетика, – считает Кирилл Комаров.

Первым мероприятием, открывшим в этот день Неделю атомной энергетики, стала панельная сессия по проблемам развития безуглеродной энергетики, в рамках которой представители международных атомных организаций и ведущих игроков отрасли обсудили роль мирного атома в переходе к устойчивому низкоуглеродному энергетическому балансу, а также вызовы, связанные с глобальным изменением климата. Вчера также состоялось заседание «круглого стола», посвященное человеческому капиталу и его месту в реализации Целей устойчивого развития.

Сегодня в российском павильоне состоятся еще одно заседание и открытый показ документального фильма «Ящик Пандоры» с участием мирового эксперта по вопросам экологии и энергоэффективности Тома Блиса, президента Научного совета глобальных инициатив и автора книги «Лекарство для планеты». Авторы ленты будут общаться как со сторонниками, так и противниками использования атомной энергии в мирных целях, а также с теми, кто перед лицом научных фактов радикально изменил свою точку зрения.

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