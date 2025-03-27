Атырау проходит пик паводка по рекам Жем и Ойыл

Паводки
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

С обстановкой в Кулсары, селах Атырауской и Актюбинской областей ознакомился Канат Бозумбаев

Фото: primeminister.kz

В ходе рабочей поездки вице-премьер проверил готовность Жылыойского района и города Кульсары к паводкам, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс службу премьер-министра Казахстана.

Жылыойский район находится в зоне повышенного риска и подвержен ежегодным весенним паводкам. Основную угрозу наводнений и разлива воды представляет река Жем, протяженность которой по территории района составляет 212 км. Параллельно руслу реки, между ее берегом и городом Кульсары строятся оградительные дамбы общей протяженностью 65 км. В работах задействовано 136 единиц спецтехники. Сейчас основной объем воды проходит по углубленному руслу реки Жем. 

В самом Кульсары ведется ежедневный контроль. Аким Атырауской области Серик Шапкенов отчитался о текущей ситуации, заявив, что обстановка в городе стабильная. Помимо Кульсары, в зоне возможного подтопления находятся два сельских округа: Жемский и Караарнинский. 

Канат Бозумбаев ознакомился с берегоукрепительными работами в селах Тургызба и Шокпартогай, затем посетил участок реки Жем, где сейчас укрепляют русло реки и канала Курсай. Также ведутся дноуглубительные работы протяженностью 95 км (Жем – 48,9 км, Курсай – 46,1 км). На сегодняшний день углубление русла реки Жем полностью завершено. Всего в Жылыойском районе задействовано 255 единиц техники. Организованы дежурные посты, работающие круглосуточно для мониторинга ситуации на дамбах. Дополнительно в район направлены силы и спецтехника из ДЧС Мангистауской области, воинских частей Министерства обороны Атырауской, Актюбинской областей и Департамента полиции Атырауской области. 

Далее Канат Бозумбаев совершил облет села Миялы Байганинского района и Уилского района Актюбинской области. Здесь под особым контролем находится река Уил, где ведутся работы по очистке и углублению русла. После этого вице-премьер посетил село Миялы Кызылкогинского района Атырауской области и проверил берегоукрепительные работы в селе Сагиз. Через Кызылкогинский район протекают реки Ногайты, Уил и Сагиз, представляющие угрозу в период паводков. 

В рамках защитных мероприятий укреплено 54 км дамб, проведена очистка и углубление 8 км русла рек. Областному акимату было поручено завершить все запланированные мероприятия в регионе, направленные на предотвращение и ликвидацию ЧС, продолжать работу в круглосуточном режиме на опасных участках до прохождения пика паводка и ежедневно информировать население.

 

#паводки #Атырау

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