Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Атырау выпускники школы программирования A-Pro Academy, работающей на базе Atyrau Hub, разработали цифровую платформу для родителей и воспитателей детских садов. Проект направлен на сокращение бумажной волокиты и облегчение работы воспитателей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций

Новая платформа схожа с системой Kundelik.kz, однако адаптирована под требования дошкольных образовательных организаций. На ней воспитатели могут заранее составлять учебный план на месяц или на год, а родители – в онлайн-режиме отслеживать развитие своего ребёнка.

По словам основателя академии Нурлыбека Аталыкова, платформа реализована в рамках экосистемы A-Pro Group. Авторы проекта – школьники, обучающиеся по направлению A-Pro Studio. Команда разработчиков заняла первое место на хакатоне, прошедшем в Атырау, и приняла участие в республиканском этапе в Астане. В настоящее время проект – на стадии дальнейшего совершенствования.

В будущем планируется внедрение технологии распознавания голоса при регистрации детей на платформе. Эта система позволит автоматически определять активность воспитанников во время занятий и обеспечит прозрачность процесса оценивания.