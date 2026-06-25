Атырауский военный психолог выиграла республиканский конкурс

Конкурс был организован в честь 35-летия Независимости РК. В нём приняли участие квалифицированные специалисты из различных регионов страны.

Конкурсанты продемонстрировали высокий уровень профессиональной подготовки, практические навыки, а также представили собственные инициативы в сфере психологической работы.

По итогам конкурса психолог воинской части 5546 Нацгвардии РК, дислоцированной в Атырау, лейтенант Аружан Бакытжанкызы была награждена дипломом I степени и признана победителем республиканского конкурса «Лучший психолог».

Формирование благоприятного морально-психологического климата в воинских коллективах и обеспечение психологической устойчивости военнослужащих являются одними из важнейших задач военной службы.

Победа молодого офицера на республиканском уровне стала наглядным подтверждением высокого профессионального потенциала психологической службы Нацгвардии.

«Этот конкурс стал для меня важной площадкой для обмена опытом и профессионального развития. Я смогла ознакомиться с методами работы коллег и освоить новые подходы. Эта победа вдохновляет меня и дальше совершенствовать свои знания и добросовестно выполнять служебные обязанности», – отметила лейтенант Аружан Бакытжанкызы.

Военные психологи Нацгвардии МВД РК играют важную роль в поддержании стабильного психологического климата в воинских коллективах и укреплении морального духа военнослужащих.

Победа Аружан Бакытжанкызы в республиканском конкурсе стала ярким свидетельством значимости и востребованности этой работы.