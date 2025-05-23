Фото пресс-службы завода

Выход завода на полную мощность запланирован на 2027 год. Ожидается, что предприятие будет производить до восьми тысяч вагонов в год и увеличит производственные площади до 62 тыс. кв. метров.

- Это событие важно не только для региона, но и для всей республики, так как завод является стратегическим объектом. Соответственно идет привлечение инвестиций и развитие производственной зоны. Его запуск позволит увеличить экономический потенциал области и создать новые рабочие места. Атырауский вагоностроительный завод один из крупнейших промышленных предприятий в Центральной Азии. Планируется открытие еще нескольких заводов. Это только начало, - отметил руководитель областного управления предпринимательства и промышленности Данияр Орынбасаров.

На заводе работают около 300 человек. До конца года к ним присоединятся более 600 специалистов различных отраслей. По данным акимата, к 2027 году этот показатель достигнет 2 700 человек.