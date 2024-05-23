Аудиопрогулка «От А до Ы» – тренд на любовь к родному городу

У горожан и гостей Алматы появился личный аудиогид, который с удовольствием «возьмет за руку» и проведет по самым привлекательным мес­течкам старого доброго города. Надо только надеть наушники, активировать QR-код и внимательно слушать.

Уникальный проект – бесплатная аудиопрогулка «От А до Ы» – инициирован и воплощен меценатом и патроном искусства Жанной Кан. Он окунает гостей в историю старого центра города через интерактивные рассказы известных актеров и музыкантов, делая каждого участника не только слушателем, но и частью увлекательной истории.

– Проект реализовывался с большой любовью к своему городу, – комментирует Жанна Кан. – Хочу, чтобы каждый, кто пройдет по маршруту, почувствовал душу Алматы, услышал его голос и стал частью истории и, конечно же, почетным алматинцем. Ведь настоящий алматинец не обязательно тот, кто здесь родился, а тот, кто полюбил город всей душой.

Казалось бы, «От А до Ы» – обыч­ная экскурсия в формате онлайн, а вот и нет! Аудиогид – абсолютно бесплатное приложение, причем лишенное шаблонных фраз «посмотрите налево», «посмотрите направо». Вся прогулка пропитана интереснейшими историями, глубоко личными, абсолютно алматинскими.

Здесь нашлось место именитому чудаку и любимцу горожан Сергею Калмыкову, театру, изменившему облик целого района, роскошным мозаикам и фонтанам, теплым душевным кафешкам, памятникам и аллеям. А поет Алматы голосом Батырхана Шукенова. Любимый музыкант сопровождает в аудиопрогулке, приглашает в свое любимое кафе. Так что, если встретите танцующих людей, напевающих «Джулию», подключайтесь скорее к телеграм-боту и следуйте за голосом: он расскажет много интересного, заденет струны вашей души и исполнит на них уже исключительно вашу личную мелодию.

Анна Шелепова, автор и продюсер проекта, утверждает, что иммерсивный формат достаточно популярен в разных странах.

– В Алматы до нас прогулок на телеграм-боте не было, – говорит Анна. – Когда возникла идея рассказать о «золотом квадрате», я, конечно, захотела воплотить эту идею, ведь для меня это самое сердце любимого города. В компактном променаде было важно показать атмосферу, культурное и историческое наследие, пробиться сквозь всю банальщину «гугла» и найти эксклюзивные факты и истории. А меценат Жанна Кан помогла сделать эту информацию доступной для всех. Судя по отзывам гостей, проект получился увлекательным, образовательным и нескучным. В первые сутки пос­ле презентации прогулки мы зафиксировали более 1 000 посетителей на канале, что не может не радовать.

Маршрут «От А до Ы» пролегает через «золотой квадрат» старого города и включает множество уникальных мест, связанных с историей и культурой Алматы. Аудиопрогулка длится 60 минут, за это время гости услышат об уникальности каждого объекта по пути. И даже откроют для себя некоторые тайны, о которых не принято говорить на официальных экскурсиях. Например, о том, как для Виктора Цоя организовали акустический концерт в Государственном театре оперы и балета им. Абая.

Все истории основаны на экс­клюзивных интервью со старожилами мегаполиса, такими как режиссер фильма «Игла» Рашид Нугманов, общественный деятель Саида Таукелева, экоактивистка Светлана Спатарь, и другими не менее интересными алматинцами. Приобщившихся ждут яркие факты, драматичные моменты, веселые казусы и истории любви. Аудиопрогулка закончивается у памятника Виктору Цою. В наушниках звучит та самая песня, которую рок-музыкант написал в Алма-Ате.

– Мне кажется, прогулка получилась просто замечательная, – комментирует режиссер Рашид Нугманов. – Она действительно показывает Алма-Ату, воспетую в песнях, стихах: душевную, культурную, глубоко интеллигентную и очень толерантную. Истории, рассказанные аудиогидом, пронизаны интереснейшими деталями и подробнос­тями, которых не встретишь в официальной литературе. Мы чем смогли помогли творческой команде проекта – Алихану Мусатаеву и Анне Шелеповой, и, кажется, у нас получилось сделать очень теплый, душевный и востребованный проект. Эта инициатива не только оживляет историю города, но и вдохновляет других на создание подобных проектов, оцифровывающих культурное наследие и делающих его доступным для каждого.

Проекту всего около недели, а у него уже появилось очень много поклонников и, как следст­вие, плагиатчиков. По словам организаторов, идея аудиопроменада настолько пришлась по душе, что за экскурсией стали «подсматривать» и использовать аудиозаписи в своих целях.

– Мы регулярно сталкиваемся с попытками кражи идеи, – рассказывает Анна Шелепова. – Интеллектуальное «добро» защитить непросто. Но сейчас к нам начали поступать и официальные запросы на создание подобных проектов из разных городов Казахстана, России, Кыргызстана, Узбекистана. Радует, что алматинцы, как всегда, в креативе и задают тренды на любовь к своему городу.