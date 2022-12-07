Авария на ТЭЦ Экибастуза: ситуация к этому часу

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Оперативный штаб предоставил информацию о текущей ситуации по восстановлению теплоснабжения в Экибастузе, передает Kazpravda.kz.

Как сообщил руководитель оперативного штаба — первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, по состоянию на 19:00 7 декабря в подъезды всех домов, пострадавших в результате аварии, подано теплоснабжение.

"Аварийно-восстановительные работы по теплоснабжению завершены. В 11 корпусах по ул. Машхур Жусупа, 52 и ул. Сатпаева, 8 ведутся круглосуточные работы по восстановлению систем водоснабжения и водоотведения. В колл-центр акимата и абонентскую службу "Экибастузтеплоэнерго" поступают многочисленные обращения жителей по неисправностям в работе системы отопления, в том числе частного сектора. Все заявки принимаются в работу и устраняются", - говорится в информации.

Отмечается, что полностью подключены все социальные объекты.

Для запуска учебного процесса в штатном режиме в школах и центрах поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации идет набор температуры в помещениях.