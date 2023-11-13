Авиакомпания продала билеты за 1,4 доллара США

Это случилось из-за технического сбоя в мобильном приложении, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

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Китайская авиакомпания China Southern Airlines продала билеты примерно за 1,4 доллара США из-за технического сбоя в мобильном приложении. Об этом сообщает агентство Reuters.

В среду, 8 ноября, пользователи китайских соцсетей начали писать, что авиабилеты на многие рейсы из Пекина в юго-западный мегаполис Чэнду и обратно доступны за 10-30 юаней (1,3-4,1 доллара США). При этом обычная стоимость перелета составляет около 400-500 юаней (55-68,4 долларов США).

По данным источника, сбой в приложении перевозчика и на нескольких платформах бронирования длился около двух часов, все это время оформить билет можно было по низким ценам. Уточняется, что при этом покупатели должны были заплатить еще как минимум 110 юаней (15 долларов США) в качестве аэропортовых и топливных сборов.

Неясно, сколько билетов по выгодным ценам компания продала за время сбоя системы, однако в China Southern Airlines заявили, что все оплаченные талоны действительны и клиенты могут ими воспользоваться.