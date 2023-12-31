Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме

Фото: Минтранспорта РК

В ночь с 30 на 31 декабря возобновились прием и отправка самолетов из столичного аэропорта, напоминает Минтранспорта РК.

"Погода стабилизировалась, на текущий момент воздушная гавань функционирует в штатном режиме, продолжает свою работу оперативный штаб, в состав которого вошли руководители и ответственные сотрудники министерства транспорта РК и всех авиакомпаний, осуществляющих полеты в столицу Казахстана", - говорится в сообщении.

Расписание рейсов Air Astana восстанавливается.

Между тем, сообщает Air Astana, 31 декабря, начиная с 07:00 из Астаны вылетело около 10 внутренних и международных рейсов и столько же рейсов прилетело. Для того, чтобы вывезти пассажиров отмененных рейсов, авиакомпания ввела два дополнительных рейса между Алматы и Астаной.