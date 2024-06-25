Авто с долгами на 52 млн тенге задержали в Павлодаре

Машину остановили на пересечении улиц Астаны и Лермонтова в ходе проведения ОПМ «Правопорядок», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мобильный комплекс «Кибер-шериф» совместно с частным судебным исполнителем помог выявить нарушителя.

«При проверке по базе данных установлено, что за автомобилем имеется задолженность в 52 млн тенге. Машина водворена на специализированную штрафную стоянку, где будет содержаться до полного погашения штрафа», — сообщил командир батальона патрульной полиции УП Павлодара Айдар Сламбеков.

Напомним, в регионе с 20 по 30 июня проводится ОПМ «Правопорядок» с целью обеспечения общественного порядка и дорожной безопасности по принципу нулевой терпимости к любым мелким правонарушениям.