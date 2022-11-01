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Происшествия

Автобус из Казахстана опрокинулся в кювет в Челябинской области

В Челябинской области при опрокидывании в кювет следовавшего из Казахстана в Екатеринбург автобуса пострадали 24 человека. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Ранее пресс-служба ГУ МВД России по региону сообщала о 13 пострадавших.

"В результате ДТП в Кунашакском районе пострадали 24 человека. 13 эвакуированы с места происшествия, 7 пострадавших доставлены в медицинские учреждения. Информация о состоянии пострадавших уточняется. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказали в пресс-службе.

В Минздраве региона добавили, что на месте происшествия работали 9 бригад скорой медицинской помощи.

Пациентыдоставлены в Областную клиническую больницу №3 и Городскую клиническую больницу №6 Челябинска.

 

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