Автобус упал с моста в Каскелене: стало известно о состоянии пострадавших

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В Карасайскую клиническую многопрофильную центральную районную больницу доставили 8 пострадавших после падения общественного транспорта с моста в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz

«Семь пациентов прошли обследование и получили необходимую помощь. Они направлены на амбулаторное наблюдение с соответствующими рекомендациями. Один гражданин госпитализирован в травматологическое отделение. Состояние средней тяжести. Лечение получает в рамках протокола диагностики и лечения», – говорится в официальном сообщении областного управления здравоохранения.

Напомним, 12 сентября в 23:10 водитель автобуса Yutong Bus, на 25 км автодороги Алматы - Бишкек, при развороте не справился с рулевым управлением и допустил наезд на ограждение, а после и падение с моста на заднюю часть Mercedes Benz Sprinter.