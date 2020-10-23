Автобусы не будут ходить в Нур-Султане 25 октября

В воскресенье, 25 октября, движение общественного транспорта в столице будет приостановлено. В автобусах и автопарках проведут дезинфекционные работы. Об этом сообщили в компании "City Transportation Systems", передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Отмечается, что в понедельник, 26 октября, автобусы будут курсировать в обычном режиме, как и в другие.
"Призываем жителей соблюдать санитарные нормы и не забывать, вход в автобус без масок запрещен. Оплата за проезд только безналичным способом", – отметили в "City Transportation Systems".
Ранее сообщалось, что уборка общественного транспорта со специальными дезинфицирующими средствами проводится ежедневно. На конечных остановочных пунктах водители сами проводят влажную уборку с дезраствором. Особое внимание уделяется поручням, турникетам и другим элементам, которых часто касаются пассажиры.
Кроме того, сотрудники департамента транспортного контроля и контрольно-линейной службы ежедневно выходят на линию и проверяют соблюдение пассажирами и водителями общественного транспорта масочного режима. Оплата за проезд в автобусах производится только безналичным способом.
Отмечается, что в понедельник, 26 октября, автобусы будут курсировать в обычном режиме, как и в другие.
"Призываем жителей соблюдать санитарные нормы и не забывать, вход в автобус без масок запрещен. Оплата за проезд только безналичным способом", – отметили в "City Transportation Systems".
Ранее сообщалось, что уборка общественного транспорта со специальными дезинфицирующими средствами проводится ежедневно. На конечных остановочных пунктах водители сами проводят влажную уборку с дезраствором. Особое внимание уделяется поручням, турникетам и другим элементам, которых часто касаются пассажиры.
Кроме того, сотрудники департамента транспортного контроля и контрольно-линейной службы ежедневно выходят на линию и проверяют соблюдение пассажирами и водителями общественного транспорта масочного режима. Оплата за проезд в автобусах производится только безналичным способом.