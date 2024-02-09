Автоледи с миллионными долгами задержали патрульные Шымкента

Фото: Polisia.kz

Как уточняется, при несении службы по обеспечению безопасности на городских автодорогах инспекторы полка патрульной полиции получили сигнал об автомобилистке с неоплаченными долгами. Информацию об этом выдала программа «Қорғау», установленная на служебном планшете полицейских.

— За владелицей Toyota Camry числилась задолженность по исполнительным производствам в размере 12,5 млн тенге. Машину патрульные полицейские задержали на пересечении Тамерлановского шоссе и улицы Аль-Фараби. Уклоняющуюся от уплаты женщину предупредили об обязательном погашении долга, — детализировали в правоохранительных органах.

В полиции добавили, что автомобиль водворили на штрафстоянку.

