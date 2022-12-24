Автомобиль протаранил остановку в Уральске

Фото: Мой ГОРОД

В Уральске сегодня, 24 декабря, произошло ДТП на остановке Научно-техническая библиотека по проспекту Абая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Автомобиль "Фольксваген" влетел в остановочный павильон. По предварительной информации там в это время никого не было.

По словам очевидцев, за рулем иномарки находился 64-летний мужчина, которому внезапно за рулем стало плохо и он влетел в остановку.

Другие подробности ДТП выясняются.