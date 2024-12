Автомобиль разыграют среди вакцинированных в Нур-Султане

Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz

ТРЦ "MEGA Silk Way" совместно с КМК "Astana Motors" и акиматом Нур-Султана запускают акцию "Получи вакцину - выиграй машину". Казахстанцы, которые с 23 июня по 31 августа получат первый компонент вакцины от COVID-19 в ТРЦ "MEGA Silk Way", могут выиграть автомобиль Hyundai Accent от "Astana Motors", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.Финальный розыгрыш пройдёт 5 сентября в прямом эфире официального аккаунта "MEGA Silk Way" в Instagram.Кроме того, каждую неделю с 23 июня по 31 августа будут разыгрываться промежуточные призы - бытовая техника, сертификаты на шопинг и многое другое.В розыгрыше автомобилей смогут принять участие казахстанцы старше 18 лет, которые получат первый компонент вакцины от COVID-19 в период с 23 июня по 31 августа."Цель этой акции - стимулировать темпы вакцинации в Казахстане, ведь вакцина - это единственная эффективная защита от COVID-19. Подобные акции успешно проходят в разных странах, недавно розыгрыши автомобилей среди вакцинированных стали проводиться правительствами Польши, Таиланда, США, России, Монголии, Сербии, Индонезии, Китая, Венгрии, Израиля и др", - отметили в акимате Нур-Султана.Подробную информацию об акции "Получи вакцину - выиграй машину" можно получить на сайте mega.kz и на официальных аккаунтах MEGA в социальных сетях.Кроме того, также в ТРЦ "Азия Парк", "Mega Silk Way", "Сарыарка", "Абу-Даби Плаза", "Керуен", "Евразия" проводится розыгрыш ценных призов в виде бытовой и компьютерной техники, выдаются скидочные купоны, добавили в городской администрации.