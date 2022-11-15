Автомобиль влетел в донерную с людьми в Туркестанской области (видео)

Автомобиль врезался в автобусную остановку с донерной в Туркестанской области. Пострадали 3 человека, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

ДТП произошло Жетысайском районе, где на дороге столкнулись автомашины BMW-525 и LADA GRANTA. После водитель BMW врезался в остановку, в которой располагалась точка общепита. На момент аварии здесь находились 2 официанта.

В результате ДТП они и водитель автомобиля попали в Жетысайскую районную больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Сотрудники полиции проводят проверку по ДТП. Назначены экспертизы. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В отношении обоих водителей составлен административный протокол по статье «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества».

На основании заключения экспертизы виновный водитель будет наказан.