Сегодня, в преддверии Международного дня защиты детей, аким Павлодарской области Асаин Байханов вручил ключи от новых микроавтобусов восьми учреждениям, оказывающим помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, передает Kazpravda.kz

Фото: Валерий Бугаев

Передача транспорта стала ярким символом государственной поддержки организаций, ежедневно выполняющих важнейшую социальную миссию — обеспечивать заботу, воспитание и всестороннее развитие детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Новые микроавтобусы получили детские деревни семейного типа» в Павлодаре и с. Кенжеколь, КГКП «Жас ұрпақ», региональный центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, а также центры поддержки детей с особыми образовательными потребностями Павлодара, Экибастуза, с. Шакат и с. Успенка.

Руководители учреждений выразили искреннюю благодарность за внимание к проблемам детей и подчеркнув, что новые автомобили значительно расширят возможности в деле оказания помощи их подопечным.