Автомобильные номера в Казахстане теперь должны иметь специальные элементы

Номерные знаки автомашин в Казахстане теперь должны иметь специальные элементы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

«С 1 сентября текущего года введен в действие национальный стандарт СТ РК 986-2022. В нем прописаны требования к номерным знакам и заготовкам для них, которые должны иметь специальные и дополнительные элементы для защиты от фальсификации (подделок)», – сообщили в МТИ.

Стандарт, разработанный Информационно-производственным центром Министерства внутренних дел страны, прошел экспертизу в КазСтандарте Комитета технического регулирования и метрологии Минторговли.

Стандарт обеспечивает унификацию технических требований, предъявляемых к шрифтам, цифрам и элементам защиты на государственных регистрационных номерных знаках.

К дополнительным элементам защиты отнесли и нанесение уникальных DMC-кодов, по которым полицейские смогут проверять подлинность госномеров.

«Специальные элементы защиты невозможно будет удалить с поверхности номерного знака химическими средствами или физическим воздействием, и они должны сохраняться в течение всего срока эксплуатации номерного знака», – отметили в ведомстве.

Введение в действие СТ РК 986-2022 не повлечет за собой изменения цен на изготовление продукции, а также дополнительных расходов из госбюджета.